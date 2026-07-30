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Карпати залишаються головним «магнітом» для відновлення: їх обирають 54% українців

Особисті фінанси
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Карпати залишаються головним «магнітом» для відновлення: їх обирають 54% українців
Карпати залишаються головним «магнітом» для відновлення: їх обирають 54% українців
Дослідження показало, що суспільного табу на туризм під час війни немає. Навпаки, 66% українців вважають внутрішні подорожі доречними. Що більше, 66% загальної вибірки вже здійснили хоча б одну подорож країною за останній рік.
Про це йдеться в дослідженні, проведеному на замовлення BRAND UKRAINE та Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) соціологічною компанією Gradus у межах Національної програми «Подорож до себе. Шляхи відновлення».
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«Ключове завдання Державного агентства розвитку туризму наразі — працювати у синергії з місцевими громадами та бізнесом над розбудовою безпечної, інклюзивної та безбар’єрної туристичної інфраструктури. Ми маємо створити простір, який відповідатиме новим соціальним запитам та забезпечить максимально комфортне відновлення для кожного, а особливо — для наших військових і ветеранів», — поділилася Наталя Табака, голова ДАРТ.

Ключові результати дослідження:

  • Туризм як базова потреба для відновлення.
Туризм під час війни — це не про розваги, а про відновлення. Наразі 66% респондентів відчувають гостру потребу у відновленні. А 45% опитаних вважають подорожі та зміну обстановки одним із найефективніших способів відновитися.
  • Військові та ветерани подорожують активніше, ніж цивільні.
72% військовослужбовців та 69% ветеранів подорожували країною протягом року. Для військових туризм — це передусім простір для відновлення. Головними запитами є фізична реабілітація (47%) та спілкування з родиною (42%).
  • Соціальні та безпекові бар’єри.
Головним зовнішнім бар’єром для відпочинку є небезпека через воєнні дії (65%). Проте для військових критичними є саме соціальні бар’єри: 33% відзначають різкий контраст між цивільним життям і реальністю фронту. Крім того, 30% відчувають дискомфорт через питання незнайомців про службу.
Карпати залишаються головним «магнітом» для відновлення: їх обирають 54% українців
  • Формат сучасної подорожі.
Подорож сьогодні — це найчастіше поїздка на вихідні з найближчими. 42% подорожей тривають 2−3 дні. Більшість українців (56%) подорожує із сім’єю.
  • Логістика та напрямки.
55% українців зазвичай подорожують потягом. Ще 53% використовують власне авто.

Лідери

Карпати залишаються головним «магнітом» для відновлення, який обирають 54% респондентів. Також до лідерів увійшли Київ з областю (51%), Львів (50%) та Одеса (46%).
Карпати залишаються головним «магнітом» для відновлення: їх обирають 54% українців
«Національна програма „Подорож до себе. Шляхи відновлення“ покликана сформувати нову культуру мандрівок Україною під час війни — сповільнену, усвідомлену, дружню до довкілля та людей. Ми бачимо, що подорожі Україною стали свідомим вибором людей, які шукають внутрішню точку опори. Крім того, це інвестиція у ментальне здоров’я, підтримку громад та майбутнє відновлення України. Через цю програму ми прагнемо донести просту, але важливу думку: знаходити час для себе та свого психологічного стану — це необхідна умова для нашої спільної стійкості», — поділилася Марія Липяцька, голова BRAND UKRAINE.
Карпати залишаються головним «магнітом» для відновлення: їх обирають 54% українців
Раніше писали, що «Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів до Яремче.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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