Карпати залишаються головним «магнітом» для відновлення: їх обирають 54% українців Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Карпати залишаються головним «магнітом» для відновлення: їх обирають 54% українців

Дослідження показало, що суспільного табу на туризм під час війни немає. Навпаки, 66% українців вважають внутрішні подорожі доречними. Що більше, 66% загальної вибірки вже здійснили хоча б одну подорож країною за останній рік.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному на замовлення BRAND UKRAINE та Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) соціологічною компанією Gradus у межах Національної програми «Подорож до себе. Шляхи відновлення»

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«Ключове завдання Державного агентства розвитку туризму наразі — працювати у синергії з місцевими громадами та бізнесом над розбудовою безпечної, інклюзивної та безбар’єрної туристичної інфраструктури. Ми маємо створити простір, який відповідатиме новим соціальним запитам та забезпечить максимально комфортне відновлення для кожного, а особливо — для наших військових і ветеранів», — поділилася Наталя Табака, голова ДАРТ.

Ключові результати дослідження:

Туризм як базова потреба для відновлення.

Туризм під час війни — це не про розваги, а про відновлення. Наразі 66% респондентів відчувають гостру потребу у відновленні. А 45% опитаних вважають подорожі та зміну обстановки одним із найефективніших способів відновитися.

Військові та ветерани подорожують активніше, ніж цивільні.

72% військовослужбовців та 69% ветеранів подорожували країною протягом року. Для військових туризм — це передусім простір для відновлення. Головними запитами є фізична реабілітація (47%) та спілкування з родиною (42%).

Соціальні та безпекові бар’єри.

Головним зовнішнім бар’єром для відпочинку є небезпека через воєнні дії (65%). Проте для військових критичними є саме соціальні бар’єри: 33% відзначають різкий контраст між цивільним життям і реальністю фронту. Крім того, 30% відчувають дискомфорт через питання незнайомців про службу.

Формат сучасної подорожі.

Подорож сьогодні — це найчастіше поїздка на вихідні з найближчими. 42% подорожей тривають 2−3 дні. Більшість українців (56%) подорожує із сім’єю.

Логістика та напрямки.

55% українців зазвичай подорожують потягом. Ще 53% використовують власне авто.

Лідери

Карпати залишаються головним «магнітом» для відновлення, який обирають 54% респондентів. Також до лідерів увійшли Київ з областю (51%), Львів (50%) та Одеса (46%).

«Національна програма „Подорож до себе. Шляхи відновлення“ покликана сформувати нову культуру мандрівок Україною під час війни — сповільнену, усвідомлену, дружню до довкілля та людей. Ми бачимо, що подорожі Україною стали свідомим вибором людей, які шукають внутрішню точку опори. Крім того, це інвестиція у ментальне здоров’я, підтримку громад та майбутнє відновлення України. Через цю програму ми прагнемо донести просту, але важливу думку: знаходити час для себе та свого психологічного стану — це необхідна умова для нашої спільної стійкості», — поділилася Марія Липяцька, голова BRAND UKRAINE.

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