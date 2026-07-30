Коли почнуть зростати зарплати в країнах єврозони — прогноз ЄЦБ Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

У першому кварталі 2027 року зарплати зростуть на 2,7%

Темпи зростання заробітних плат у країнах єврозони прискоряться до початку 2027 року, однак залишаться значно нижчими за пікові показники попередніх років.

Про це йдеться в оновленому прогнозі Європейського центрального банку (ЄЦБ), передає Bloomberg.

Прогноз ЄЦБ

Згідно з індикатором заробітних плат ЄЦБ, в першому кварталі 2027 року зарплати зростуть на 2,7% у річному вимірі. Для третього та четвертого кварталів 2026 року прогнозується зростання на 2,6%.

Водночас ці показники суттєво нижчі за максимум 2024 року, коли темпи зростання заробітних плат досягали 5,2%.

Зростання заробітної плати в єврозоні, www.bloomberg.com

У ЄЦБ пояснили, що прискорення зростання зарплат пов’язане зі зникненням ефекту одноразових виплат, здійснених у 2024 році, які не повторювалися у 2025 році.

«Таке прискорення протягом року відображає поступове зникнення механічного ефекту великих одноразових виплат, здійснених у 2024 році, але не у 2025 році. Випереджальні індикатори й надалі свідчать про стабільний тиск на узгоджене зростання заробітних плат у 2026 році та першому кварталі 2027 року», — зазначили в ЄЦБ.

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Регулятор приділяє особливу увагу динаміці заробітних плат, оцінюючи ризики для інфляції після зростання цін на енергоносії через війну між Іраном та Ізраїлем. Там не хочуть допустити сценарій, за якого подорожчання енергії призведе до тривалого циклу підвищення зарплат і цін, подібного до того, який спостерігався після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

У ЄЦБ допускають нове підвищення ставок

Минулого тижня ЄЦБ залишив ключові процентні ставки без змін після їх підвищення на 0,25 відсоткового пункта в червні. Водночас, за інформацією джерел, знайомих із ситуацією, керівництво регулятора готове знову підвищити ставки у вересні, якщо прогноз щодо інфляції суттєво не поліпшиться.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що останні економічні показники підтверджують очікуване поступове уповільнення зростання заробітних плат. За її словами, наразі немає ознак так званих «ефектів другого раунду», коли підвищення зарплат саме стає чинником подальшого прискорення інфляції.

Ризики

Економісти Oxford Economics Паоло Гріньяні та Ієн Сіммонс вважають, що ризик повторення самопідтримуваного зростання зарплат, подібного до ситуації 2022 року, залишається низьким. На їхню думку, цьому сприяють короткостроковий характер нинішнього енергетичного шоку, обмежений масштаб зростання витрат, відносно слабкі інфляційні очікування споживачів і менш напружена ситуація на ринку праці порівняно з 2022 роком.

Подібну оцінку висловив і член Ради керівників ЄЦБ, голова Центрального банку Кіпру Христодулос Пацалідіс.

«Щодо заробітних плат і відповідних індикаторів, наразі немає причин для занепокоєння. Якщо вже на те пішло, то, на мою думку, вимоги щодо підвищення зарплат залишаються стриманими», — сказав він в інтерв’ю Econostream Media.

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Водночас окремі представники ЄЦБ, зокрема голова Національного банку Словаччини Петер Казимир, застерігають, що регулятору не варто чекати, доки вторинні інфляційні ефекти проявляться повною мірою, оскільки тоді реагувати може бути вже запізно.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися, а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився. Експерти пояснюють це зниженням інфляції, обережнішою політикою роботодавців щодо витрат і змінами на ринку праці. Такі тенденції стосуються й українців, які працюють у Польщі.

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