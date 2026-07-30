Скільки коштують комунальні послуги в різних містах України Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Ціна комунальних послуг

Для більшості українських сімей комунальні платежі є однією з найбільш відчутних статей витрат.

Разом із цим, ситуація з тарифами в країні доволі неоднорідна. Частина встановлених для населення цін однакова в усіх регіонах, але вартість окремих послуг суттєво відрізняється.

Ключову різницю у платіжках формують не електроенергія чи газ, а «місцеві послуги» — опалення, водопостачання, водовідведення та утримання житлового фонду. Через це мешканці Києва, Львова, Дніпра, Одеси чи Харкова за дуже схожих умов споживання отримують до сплати кардинально різні суми.

У цьому тексті Finance.ua порівнює основні комунальні витрати у найбільших містах України. Ми також з’ясуємо, які фактори найбільше впливають на розмір щомісячних платежів.

Які комунальні тарифи 2026 року однакові для всіх українців

Попри різницю між містами, частина комунальних послуг має загальнодержавне регулювання. Це насамперед стосується газу та електроенергії для побутових споживачів.

2026 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за 1 кВт-год. Ціна однакова для всіх регіонів.

Водночас завдяки спеціальним тарифам, українці можуть частково зменшити витрати. Наприклад, для домогосподарства з двозонними лічильниками у нічний час (від 23:00 до 07:00) електроенергія коштує 2,16 грн за кВт-год, а для власників електроопалення (у межах встановленого обсягу споживання) є пільговий тариф 2,64 грн за кВт-год.

Українці можуть заощадити на використанні електроенергії

Газ для більшості побутових клієнтів також залишається практично однаковим по країні (від 7,96 грн за кубометр від ГК «Нафтогаз України» та до 9,99 грн за кубометр від ТОВ «Ритейл Сервіс» (СвітлоГаз).

Тобто «база платіжки» — світло та газ від міста майже не залежать. Відмінності, в основному, виникають через місцеві тарифи.

Чому вода та опалення коштують по-різному

Тарифи на тепло, воду та водовідведення встановлюються окремо для кожного підприємства. Залежить їх розмір від:

стану комунальних мереж;

витрат на електроенергію, на ремонт обладнання;

вартості пального та матеріалів;

кількості споживачів;

особливостей місцевої інфраструктури.

Наприклад, для водоканалу великого міста з розгалуженою мережею та суттєвим зношенням труб на обслуговування системи потрібні більші витрати. Відповідно це позначається на тарифі для споживачів.

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З теплом ситуація схожа. В тих містах, де більшість будинків підключені до централізованого опалення, кінцева сума визначається вартістю виробництва теплоенергії, станом тепломереж та тривалістю опалювального сезону.

Отже, проаналізуємо середні витрати домогосподарств на електроенергію, газ, водопостачання, водовідведення, опалення та утримання будинку в різних містах країни.

Київ: ключові тарифи підтримуються на рівні попередніх років

На частину комунальних послуг ціни в столиці зафіксовані на рівні попередніх років.

Так, загальна вартість централізованого водопостачання та водовідведення становить близько 30,38 грн за кубометр.

На опалення під час дії воєнного стану для населення застосовується тариф 1 654,41 грн за 1 Гкал. Взимку основне навантаження припадає саме на нього. Влітку найбільші платежі формують електроенергія, вода та утримання будинку.

Зрозуміло, що на рахунки дуже впливають стан будинку, площа квартир та ефективність використовуваного обладнання. Різниця, в результаті, може бути суттєва.

Утім, незабаром в Києві переглянуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. «Київводоканал» подав до Київської міської влади розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, тариф на централізоване водопостачання для населення повинне зрости з 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. Водночас тариф на централізоване водовідведення пропонували підвищити з 14,22 грн до 38,21 грн за 1 куб. м. У разі затвердження цих розрахунків загальний тариф на водопостачання та водовідведення становив би 88,90 грн за кубометр замість нинішніх 30,38 грн.

Водночас у КМДА повідомили, що тариф у майже 90 грн за кубометр для киян не запроваджуватимуть. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

Львів: важливу роль відіграють тарифи на тепло

Одним із головних факторів формування платіжок у Львові є опалення.

Через двоставковий тариф на теплову енергію, який використовує ЛМКП «Львівтеплоенерго», плата складається з двох частин:

постійної, коштом якої покриваються витрати на утримання систем, зарплати працівників, ремонти та інші витрати;

змінної, яка визначається рівнем фактичного споживання тепла.

Особливість системи в тому, що частково платежі можуть нараховуватися впродовж року, а не тільки під час опалювального сезону.

Все більше мешканців цього регіону роблять ставку на енергоефективність. Якщо будинок має утеплений фасад, індивідуальний тепловий пункт та балансування опалювальної системи, тепла в ньому споживається набагато менше.

Зазначимо, що від 1 серпня 2026 року у Львові діятиме новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість водопостачання становитиме 36,04 грн за 1 куб. м, водовідведення — 20,34 грн за 1 куб. м. Загальний тариф становитиме 56,38 грн за кубометр.

У Львові діятиме новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення

Попередній тариф у Львові діяв із 2022 року та становив 25,88 грн за кубометр. За цей час суттєво зросли витрати підприємства на електроенергію (майже у 1,7 раза), паливо, реагенти та оплату праці.

Зазначимо, що Львів має одну з найскладніших систем водопостачання в Україні. Через розташування міста на Головному європейському вододілі воду транспортують до Львова на значні відстані сотнями кілометрів магістральних трубопроводів.

Дніпро: доволі високі ціни на воду

Дніпро 2026 року став одним із міст, де суттєво змінилися тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Так, від 1 липня 2026 року для населення встановлено:

водопостачання — 47,10 грн за кубометр;

водовідведення — 34,82 грн за кубометр.

Разом — 81,92 грн за кубометр. Різниця дуже помітна. Суми в платіжках для населення через це можуть збільшитися на сотні гривень.

Одеса: вода дешевша, ніж в більшості великих міст

В Одесі ситуація з тарифами на воду відрізняється. Тут для населення їх не змінювали від початку війни. В загальній сумі та залежно від структури нарахувань виходить приблизно 29−35 грн за кубометр.

Порівняно з іншими великими містами, різниця суттєва.

Але це не означає, що і загальна комунальна платіжка в Одесі буде нижчою. Через значну кількість старого житлового фонду в місті є суттєве навантаження на інфраструктуру. Тому важливу роль відіграють витрати на обслуговування мереж та регулярне проведення ремонтів.

Харків: суми залежать від споживання та особливостей житла

Для харків’ян значна частина тарифів залишається на рівні попередніх років.

Остаточна сума в платіжках визначається:

площею житла;

кількістю зареєстрованих мешканців;

наявністю лічильників;

типом будинку;

фактичними обсягами споживання.

Зауважимо, що в Харкові переважає багатоквартирна забудова з централізованими системами водопостачання та опалення. Тому найбільшою складовою комунальних витрат взимку залишається саме тепло.

Проте, і реалізації заходів з енергоефективності в місті приділяється чимало уваги. Це дозволяє мешканцям суттєво скоротити свої витрати.

Що найбільше впливає на розмір комунальної платіжки

Сума рахунків визначається не лише тарифом.

Навіть в однакових за розміром квартирах в одному регіоні платежі можуть дуже суттєво відрізнятися.

Першочергове значення мають:

площа житла. Чим оселя більша, тим і витрати на опалення та утримання житла вищі;

наявність лічильників. З сучасними приладами обліку сплачувати потрібно тільки за фактичне споживання. Без лічильників оплата проводиться за передбаченими нормативами, а вони вище реальних обсягів використання;

стан будинку. За наявності утеплених фасадів, модернізованих опалювальних систем та сучасних вікон, теплоенергії витрачається менше. В старих будинках, зазвичай, рахунки взимку значно більші.

На розмір комунальної платіжки впливає чимало факторів

Також суми у платіжках визначають обсяги споживання. Наприклад, сім’я з трьох осіб, яка проживає у квартирі площею приблизно 55−60 кв. м, влітку на комунальні послуги може витрачати від 2 до 4 тис. грн (залежить від міста та обсягів використання ресурсів). В опалювальний сезон зазначена сума зростає до 4−8 тис. грн, а у будинках із високим споживанням тепла, з неутепленими фасадами — ще більше.

Традиційно найбільшу частку в зимових платежах формує опалення. В теплу ж пору року основними витратами є електроенергія, водопостачання, водовідведення та утримання оселі. Останній тариф встановлюється окремо для кожного ОСББ або багатоквартирного будинку та включає прибирання місць загального користування мешканців, технічне обслуговування інженерних мереж, освітлення під’їздів, поточні ремонти та ін. Тому навіть в одному місті суми до сплати можуть бути різними.

Як скоротити витрати на комунальні послуги в Україні

Домогосподарства можуть впливати на власні витрати. Найбільша економія здійснюється користуючись з:

Утеплення будинку чи квартири. Заміни старих вікон. Встановлення терморегуляторів для батарей. Модернізації системи внутрішньобудинкового опалення. Встановлення індивідуального теплопункту.

Звісно, на початку такі рішення потребують значних витрат. Але в перспективі вигода буде безумовною.

Додатково можна скористатися передбаченими державою житловими субсидіями або пільгами для окремих категорій громадян.

Спростити процес оплати допомагають мобільні застосунки більшості українських банків. В них автоматично підтягуються суми за особовими рахунками, є можливість оплачувати кілька послуг одночасно, налаштовувати регулярні платежі та зберігати історію розрахунків.

Також, в деяких фінансових установах (в межах власних програм лояльності), додатково пропонують кешбек чи інші бонуси, які частково компенсують витрати.

Таким чином, 2026 року різниця між комунальними платежами в українських містах суттєва. Формується вона через місцеві тарифи на воду, тепло та утримання будинків.

Головним способом контролювати витрати для українських сімей залишається оптимізація фактичного споживання, модернізація житла та використання державних програм підтримки. Це допомагає зробити комунальні витрати більш прогнозованими навіть в умовах зміни тарифів.

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