У яких випадках вам можуть списати борги за комуналку Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Борги за комунальні послуги

Комунальні платіжки — тема, яка стабільно тримає українців у тонусі. Станом на початок 2026 року загальний борг населення за житлово-комунальні послуги перевищив 100 млрд гривень. Хтось не платить через фінансову скруту, хтось виїхав і вважає, що «не живеш, означає — не винен», а дехто просто забуває вчасно передати показники лічильників.

Проте правила гри стали жорсткішими. Торік скасували норму, яка заморожувала строки позовної давності під час воєнного стану. Це означає, що постачальники комунальних послуг почали активно звертатися до судів, щоб стягнути старі борги.

У цьому матеріалі Finance.ua розбираємося: як перевірити свої рахунки, кому держава дозволяє законно не платити та що робити, якщо цифри у платіжках стали непідйомними.

Як дізнатися, чи ви винні комунальникам

Зазвичай борг не стає сюрпризом — він щомісяця «натякає» про себе у паперових квитанціях. Але якщо ви орендуєте житло, купуєте квартиру чи тривалий час не були вдома, перевірити баланс можна кількома швидкими способами:

Особисті кабінети постачальників. У кожного великого оператора (наприклад, Нафтогаз, Yasno чи місцевий водоканал) є електронні кабінети або чат-боти у Telegram/Viber. Достатньо ввести номер особового рахунку.

У кожного великого оператора (наприклад, Нафтогаз, Yasno чи місцевий водоканал) є електронні кабінети або чат-боти у Telegram/Viber. Достатньо ввести номер особового рахунку. Застосунки банків. У Приват24, monobank та інших банківських додатках у розділі «Комунальні платежі» за вашою адресою автоматично підтягуються всі актуальні рахунки.

У Приват24, monobank та інших банківських додатках у розділі «Комунальні платежі» за вашою адресою автоматично підтягуються всі актуальні рахунки. Платіжні сервіси. На платформах на кшталт Portmone, iPay або EasyPay можна ввести адресу або особовий рахунок і побачити загальну картину.

На платформах на кшталт Portmone, iPay або EasyPay можна ввести адресу або особовий рахунок і побачити загальну картину. Голова ОСББ або ЖЕК. Старий, але надійний варіант — один дзвінок бухгалтеру вашого будинку розставить усі крапки над «і».

Єдиний реєстр боржників: де перевірити себе

Якщо ви ігнорували рахунки надто довго і компанія вже подала на вас до суду, дані потрапляють до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. Це вже «червоний прапорець», через який виконавча служба може заблокувати банківські картки або накласти арешт на майно.

Перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників можна повністю безкоштовно, це забирає не більше двох хвилин. Зробити це можна як зі смартфона, так і з комп’ютера за допомогою трьох простих способів:

1. Офіційний сайт Мін’юсту

Це найточніший спосіб перевірки. Навіть якщо інші сервіси десь «зависнуть», тут інформація завжди актуальна.

Для цього зайдіть на сайт реєстру , оберіть тип особи, заповніть форму пошуку і одразу отримаєте результат.

2. Мобільний застосунок «Дія»

Застосунок сам сповістить вас, якщо на ваше ім’я відкриють провадження, але можна перевірити й вручну. Для цього відкрийте «Дію» та зайдіть у розділ «Сервіси». Знайдіть та оберіть пункт «Виконавчі провадження».

Якщо у вас є борги, які вже стягують примусово, вони з’являться на екрані із зазначенням суми. Там же зазвичай є кнопка для швидкої оплати.

3. Чат-боти та сторонні сервіси

Популярні інструменти на кшталт « Опендатабот» або «Опендатабот» у Telegram/Viber дозволяють підписатися на оновлення.

Достатньо ввести свій код або ПІБ. Бот надішле сповіщення у месенджер тієї ж секунди, як тільки ваше прізвище з’явиться в базі Мін’юсту.

Кому можуть списати або перерахувати борги

Автоматично борги в Україні не згоряють, навіть під час війни. Проте є категорії громадян та конкретні ситуації, коли платити не потрібно або нараховані суми зобов’язані переглянути.

1. Власники зруйнованого або пошкодженого житла

Якщо у ваш будинок чи квартиру влучив снаряд або майно зазнало руйнувань через бойові дії, комуналка за весь період від моменту пошкодження не нараховується.

Що робити: Для цього потрібно подати заяву до органів місцевої влади, щоб зафіксувати руйнування (через «Дію» або комісійне обстеження), і надати цю довідку комунальним службам.

2. Житло в зоні активних бойових дій або в окупації

Громадяни, чиї будинки розташовані на територіях, де ведуться (або велись) активні бойові дії, чи на тимчасово окупованих територіях, звільняються від сплати за комуналку, яка накопичилася за цей період. Це стосується послуг з управління будинком, постачання тепла, води тощо.

3. Ті, хто виїхав і не користується житлом

Якщо ви не живете у квартирі понад 30 днів (наприклад, евакуювалися в інше місто чи за кордон), ви маєте право не платити за деякі послуги.

Це працює тільки там, де немає лічильників — наприклад, вивіз сміття, газ або вода за нормами споживання на особу.

Водночас за опалення та управління будинком (квартирну плату) платити все одно доведеться, бо будинок продовжує обігріватися й утримуватися. Також, якщо у вас стоять лічильники, але ви просто не передаєте «нулі» — вам нараховуватимуть суми за середнім споживанням. Передавати показники потрібно щомісяця, навіть якщо вони не змінюються.

Що робити: для цього потрібно надати постачальникам «Довідку переселенця» (ВПО), документ про проживання в іншій країні або довідку про лікування/службу в ЗСУ.

Строк позовної давності: як правило, 3 роки

Якщо комунальники не зверталися до суду протягом трьох років, а потім раптом виставили рахунок за останні 5−7 років, у судовому порядку цей борг можна суттєво зменшити. Суд зазвичай застосовує строк позовної давності в 3 роки.

Проте пам’ятайте, що від травня 2025 року строки позовної давності знову «цокають» у звичайному режимі, тому розраховувати на автоматичне прощення не варто.

Що робити, якщо борг уже є, а грошей немає

Головна помилка — ховати голову в пісок та чекати, поки відключать світло чи воду. Таке право постачальникам повернули на початку 2024 року всюди, окрім прифронтових зон та окупованих територій.

Якщо сума занадто велика, дійте за наступним алгоритмом:

1. Зберіть документи

Вам знадобляться: паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП), документи на право власності на житло та довідка про доходи всіх повнолітніх, хто прописаний у квартирі (якщо ви офіційно безробітні — довідка з центру зайнятості).

2. Зверніться до постачальника послуги

Це може бути візит або онлайн-заявка. Потрібно написати заяву на реструктуризацію боргу. Звертатися доведеться окремо до кожної компанії, перед якою є заборгованість (до водоканалу — за воду, до енергокомпанії — за світло).

3. Підпишіть договір про розстрочку

У договорі суму вашого боргу розіб’ють на рівні частини (зазвичай на строк до 60 місяців залежно від розміру заборгованості та вашого доходу). Головна умова — щомісяця ви зобов’язані платити поточну комуналку + узгоджену частину старого боргу.

4. Подайте документи на субсидію

З боргами понад 680 грн державну допомогу не призначають. Але як тільки ви підпишете договір про реструктуризацію і надасте його копію до Пенсійного фонду, ви знову отримаєте право на субсидію і зможете зменшити навантаження на свій гаманець.

Головний висновок для гаманця

Не чекайте, поки борг перетвориться на судовий наказ, адже тоді доведеться додатково сплачувати судовий збір та послуги виконавців.

Комунальні підприємства охоче йдуть на компроміси й укладають договори розстрочки, оскільки вони зацікавлені отримати «живі» гроші, а не судитися роками. Якщо виїхали — надсилайте довідки електронною поштою, якщо немає грошей — оформлюйте реструктуризацію та повертайте право на субсидію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.