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Чи варто платити дітям за оцінки та прибирання

Особисті фінанси
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Кишенькові гроші: платити за оцінки та прибирання чи ні
Кишенькові гроші: платити за оцінки та прибирання чи ні, Фото: magnific
Часто батьки платять дітям кошти за гарні оцінки або виконання домашніх обов’язків, щоб змотивувати. Проте експерти «Фінкульт Академії» попереджають, що такий підхід може сформувати неправильне ставлення до грошей та відповідальності.

Чому не варто платити за оцінки

Коли навчання стає способом заробітку, увага дитини зміщується із засвоєння знань на отримання винагороди.
У результаті внутрішня мотивація поступово слабшає, а оцінки починають сприйматися як товар, за який можна вимагати оплату.
Крім того, існує ризик, що дитина намагатиметься обирати легші завдання, приховувати погані оцінки або вимагати підвищення «тарифу» за складні предмети.

Гроші за прибирання: платити чи ні

Також фахівці не рекомендують платити за прибирання кімнати чи миття посуду, адже участь у побуті є частиною спільної відповідальності всіх членів родини, а не оплачуваною роботою.
Якщо за кожне виконане завдання дитина отримує гроші, у майбутньому вона може відмовлятися допомагати без матеріальної вигоди.

Як знайти компроміс

Експерти радять розділяти повсякденні обов’язки та завдання, за які дитина може отримати винагороду:
  • Навчання та домашні обов’язки — не оплачуються. Уроки, гарні оцінки та прибирання за собою мають залишатися особистою відповідальністю дитини, а не способом заробітку.
  • Заохочуйте «надзусилля». Якщо підліток виконує роботу, яка виходить за межі його звичних обов’язків і приносить користь усій родині (наприклад, допомагає з ремонтом, налаштовує техніку чи організовує закупівлю продуктів), це може стати підставою для фінансової винагороди. Це аналог фрілансу чи премії в дорослому житті.
  • Кишенькові гроші — не премія. Вони повинні видаватися у фіксованому розмірі незалежно від оцінок чи виконання повсякденних домашніх справ. Це допомагає дитині навчитися планувати власний бюджет, а не сприймати гроші як засіб заохочення чи покарання.
За матеріалами:
Finance.ua
Діти й грошіПерсональні фінансиФінансові лайфхаки
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