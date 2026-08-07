Штрафи за фінансові порушення підвищать в кілька разів Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Штрафи за фінансові порушення підвищать в кілька разів

Кабмін схвалив законопроєкт, який збільшує адміністративні штрафи за порушення законодавства з фінансових питань і подовжує строк притягнення до відповідальності до одного року.

Про це повідомляє Мін’юст, пише УНН.

Про що йдеться

«Уряд схвалив розроблений Міністерством фінансів законопроєкт про посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань" — йдеться у повідомленні.

Документ передбачає внесення змін до статей 38 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зараз штрафи за відповідні порушення становлять:

за перше порушення — від 136 до 255 гривень, або 8−15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за повторне порушення протягом року — від 170 до 340 гривень, або 10−20 неоподатковуваних мінімумів.

У разі ухвалення законопроєкту штрафи збільшаться:

за перше порушення — до 850−1190 гривень, або 50−70 неоподатковуваних мінімумів;

за повторне порушення протягом року — до 1020−1360 гривень, або 60−80 неоподатковуваних мінімумів.

Для розрахунку адміністративних штрафів один неоподатковуваний мінімум доходів громадян дорівнює 17 гривням.

Законопроєкт також встановлює окремий строк притягнення до адміністративної відповідальності за фінансові порушення — до одного року з дня їх вчинення.

У Мінфіні пояснили, що чинних строків часто недостатньо. Порушення можуть виявити лише під час заходів державного фінансового контролю, коли строк накладення стягнення вже завершується. У результаті винні особи уникають відповідальності.

Розміри штрафів, передбачених статтею 164 КУпАП, не переглядалися з 1996 року. На думку міністерства, вони вже не забезпечують належної фінансової дисципліни та не запобігають повторним порушенням.

Це повторне подання законопроєкту, який раніше був зареєстрований під номером 15043. Попередній документ відкликали після припинення повноважень попереднього складу Кабінету Міністрів.

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