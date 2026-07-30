87% переселенців змушені економити на базових потребах Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

Родини дедалі частіше економлять на базових потребах

Станом на червень 2026 року в Україні налічується близько 3,9 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Водночас майже сім із десяти переселенців перебувають далеко від своїх домівок уже понад два роки.

Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції (МОМ), передає «Інтерфакс-Україна».

За даними МОМ, із 2023 року частка внутрішньо переміщених осіб залишається на рівні близько 12% населення України. Водночас тривале переміщення дедалі більше ускладнює можливість родин забезпечувати свої базові потреби.

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Лише в січні-червні 2026 року через безпекову ситуацію близько 132 тис. людей були змушені залишити свої домівки.

«Стабільні показники переміщення не слід сприймати як ознаку стабільних умов життя. Багато переміщених родин вичерпують заощадження, скорочують необхідні витрати, зокрема на медичні послуги, та переїжджають у менш придатне житло, намагаючись задовольнити базові потреби. Тривала підтримка залишається необхідною, щоб допомогти людям відновити стабільність і приймати поінформовані та добровільні рішення щодо свого майбутнього», — зазначив заступник голови Представництва МОМ в Україні Деян Кесеровіч.

Родини дедалі частіше економлять на базових потребах

За даними звіту, 87% сімей ВПО були змушені вдатися щонайменше до одного способу економії, щоб упоратися з фінансовими труднощами.

Найпоширенішими кроками стали:

використання власних заощаджень — 75%;

скорочення витрат на комунальні послуги — 59%;

зменшення витрат на медичні потреби — 53%.

Крім того, кожне п’яте домогосподарство повідомило про переїзд до житла нижчої якості, а 17% респондентів — про прострочення орендних платежів.

Безпека залишається головним чинником при ухваленні рішень щодо майбутнього. За даними МОМ, 82% внутрішньо переміщених осіб готові повернутися додому лише після припинення бойових дій.

Водночас дедалі більше людей розглядають можливість залишитися в громадах, де проживають зараз. Частка тих, хто планує місцеву інтеграцію, зросла з 51% у березні до 58% у червні 2026 року.

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Близько 2,15 мільйона людей, або 56% усіх внутрішньо переміщених осіб в Україні, походять із територій, які на момент опитування були повністю або частково окуповані. Вони частіше стикаються з тривалим переміщенням, більшими труднощами та обмеженішими можливостями для повернення.

«Висновки звіту показують, чому однієї лише невідкладної допомоги недостатньо. Люди потребують довгострокової підтримки в житлі, засобах до існування, доступі до медичних послуг, захисті та інших основними сервісах. Це допоможе їм ухвалювати поінформовані й добровільні рішення — інтегруватися там, де вони живуть зараз, переїхати в інше місце або безпечно повернутися додому, коли це дозволять умови», — наголосили в МОМ.

Нагадаємо, редакція порталу Finance.ua в межах проєкту «Ukraine Resilient Media Initiative» створила серію публікацій «Фінансова опора: знання та практичні рішення для соціально вразливих груп». Кожна публікація допомагає дізнатися про наявні можливості та покроково пояснює, як використовувати доступні державні програми й інші інструменти соціальної підтримки.

Матеріали створені для людей, які особливо потребують фінансових знань і практичних рішень у сучасних умовах. Пишемо для ВПО, людей пенсійного віку, осіб з інвалідністю, тимчасово безробітних та малозабезпечених домогосподарств. У кожній публікації ви обов’язково знайдете практичні рекомендації, чеклісти та список посилань на офіційні організації.

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