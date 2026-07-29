На які медспеціальності держзамовлення найбільше: хто в лідерах Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

На які медспеціальності держзамовлення найбільше: хто в лідерах

Цього року обсяг державного замовлення за спеціальностями в охороні здоров’я становить 9244 місця.

Підготовку здійснюють 15 закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України. Із їхнім переліком можна ознайомитися на сайті МОЗ за посиланням

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Державне замовлення розподілено між усіма рівнями вищої освіти. Для підготовки бакалаврів передбачено 2 955 бюджетних місць, зокрема, за спеціальностями:

«Терапія та реабілітація» — 2 225,

«Медсестринство» — 575,

«Технології медичної діагностики та лікування» — 155.

Для підготовки магістрів на основі ступеня бакалавра виділено 799 бюджетних місць, із них:

«Терапія та реабілітація» — 684,

«Технології медичної діагностики та лікування» — 80,

«Фармація» — 25,

«Громадське здоров’я» — 10.

Найбільший обсяг державного замовлення

5 490 місць — передбачено для підготовки магістрів на основі повної загальної середньої освіти

«Медицина» виділено 4 550 бюджетних місць,

«Фармація» — 395,

«Педіатрія» — 209,

«Медична психологія» — 178,

«Стоматологія» — 158.

Важливо зазначити, що медичні заклади вищої освіти постійно розширюють перелік освітніх програм, запроваджуючи нові спеціальності та спеціалізації.

Зокрема, цьогоріч ЛНМУ ім. Данила Галицького та ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського розпочали набір за спеціалізацією «Нутриціологія» спеціальності «Терапія та реабілітація» (бакалаврський рівень вищої освіти).

Від 2024 року у чотирьох ЗВО: НУОЗ України ім. П. Л. Шупика, ЛНМУ ім. Данила Галицького, ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського та ХНМУ здійснюється підготовка магістрів за спеціалізацією «Протезування-ортезування» спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування».

Хто лідирує

Станом на 27 липня за кількістю поданих заяв на місця державного замовлення у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОЗ, лідирують п’ять спеціальностей:

«Медицина» — 11167 заяв;

«Терапія та реабілітація» (за спеціалізаціями) — 5127 заяв;

«Стоматологія» — 4758 заяв;

«Фармація» — 1287 заяв;

«Медсестринство» (за спеціалізаціями) — 962 заяви.

наступного навчального періоду у медвишах відкриють військові кафедри, тож студенти проходитимуть військовий вишкіл та після завершення навчання отримуватимуть звання офіцера і статус військовозобов’язаних. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Раніше йшлося , що знаступного навчального періоду у медвишах відкриють військові кафедри, тож студенти проходитимуть військовий вишкіл та після завершення навчання отримуватимуть звання офіцера і статус військовозобов’язаних.Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон щодо військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Закон передбачає , що всі студенти медичних спеціальностей, які пройшли професійно-психологічний відбір і є придатними до військової служби за станом здоров’я, мають обов’язково проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби.

Військова підготовка буде проводитися у навчальних закладах, що мають відповідну ліцензію на освітню діяльність у медичних і фармацевтичних сферах.

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