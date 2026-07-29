Робота за сумісництвом: що заборонено, а що ні Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Робота за сумісництвом: що заборонено, а що ні

Стаття 21 Кодексу законів про працю прямо дозволяє людині працювати одночасно на кількох підприємствах.

Право на працю гарантує і Конституція (ст. 43). Тому заборона будь-якого підробітку в трудовому договорі суперечить закону і не діє, пише budni.robota.ua

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Винятки є лише для окремих категорій: державні службовці, посадовці, керівники держпідприємств, судді, поліцейські тощо — для них обмеження встановлені спеціальними законами.

Для звичайного працівника приватної компанії заборонити підробіток «просто тому, що так хоче роботодавець», не можна.

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Класичне трудове право України не знає «угоди про неконкуренцію» для працівника: умова, що забороняє йому працювати в конкурентів, як правило, вважається недійсною, адже обмежує конституційне право на працю.

Проте з 2021 року з’явився виняток — резиденти «Дія.Сіті». Закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» дозволяє укладати договір про неконкуренцію, але лише за трьох умов одночасно:

строк обмеження — не більше 12 місяців після звільнення;

чітко визначено перелік конкурентів або видів діяльності (не «взагалі всі»);

працівнику виплачується грошова компенсація за таке обмеження.

Якщо цих умов немає або обмеження надто широке, суд, найімовірніше, визнає його недійсним.

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Якщо працівник підробляє у вільний час

Це не шкодить роботі — це його право. Поки людина сумлінно виконує обов’язки за основним місцем роботи, не порушує режим і не завдає шкоди, роботодавець не може диктувати, як вона проводить особистий час. Сам факт, що працівник десь підробляє ввечері чи у вихідні, підставою для претензій не є.

Ситуація змінюється лише тоді, коли підробіток починає заважати основній роботі (запізнення, помилки, невиконання плану) або пов’язаний із розголошенням інформації з обмеженим доступом — про це далі.

Раніше ми писали , що стажування та практика часто стають першим досвідом роботи для студентів і молодих спеціалістів. Водночас роботодавці не завжди правильно оформлюють такі формати співпраці, через що стажування інколи фактично перетворюється на повноцінну роботу без оплати та гарантій. Юристи для robota.ua пояснили , у яких випадках це законно, а коли вважається порушенням.

Водночас попри складну безпекову ситуацію, ринок праці у прифронтових областях залишається активним. Роботодавці дедалі частіше шукають працівників для сфер торгівлі, логістики та фізичної праці. Водночас скорочення кількості відгуків на багато вакансій свідчить про дефіцит кадрів та подальше переміщення робочої сили до безпечніших регіонів.

Найбільший попит з боку роботодавців зосереджений на робітничих професіях, тоді як офісні спеціальності представлені значно менше.

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