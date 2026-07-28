Яка мінімальна пенсія в Угорщині, що не змінювалася 19 років Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Яка мінімальна пенсія в Угорщині, що не змінювалася 19 років

Розмір мінімальної пенсії в Угорщині за віком у 2026 році залишиться таким самим, як і 19 років тому.

Про це повідомляє угорське видання hovege.hu

Розміри

Мінімальна пенсія за віком становить 28 500 форинтів (приблизно 4049,55 гривень) з 2008 року. Її початковою метою було визначення мінімального розміру повної пенсії за віком, тобто встановлення мінімальної суми, нижче якої повна пенсія не може бути меншою.

Хто отримує

Нині цей розмір допомоги зазвичай отримують ті, хто пропрацював за кордоном більшу частину свого життя та має невеликий стаж роботи в Угорщині.

У цьому випадку, окрім мінімальної пенсії, можуть також включатися іноземні пенсійні виплати.

Інший випадок — коли хтось працював вдома безперервно, але не звітував та не сплачував внески. У 1990-х роках це було досить поширеним явищем, через яке багато людей «зникали» зі свого стажу.

Для повної пенсії за віком потрібно 20 років стажу: ті, хто може показати менше, але не більше 15 років, можуть мати право на часткову пенсію за віком; якщо навіть менше, вони можуть отримати пенсію за віком.

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Роль мінімальної пенсії

Мінімальний розмір пенсії за віком використовується переважно у зв’язку з пенсіями соціального страхування.

Це не завжди було так: він використовувався як орієнтир для десятків різних соціальних та інших виплат, але у 2022 році тодішній уряд вирішив запровадити нову концепцію: фонд соціального прогнозування, розмір якого також становить 28 500 форинтів. З 2023 року розмір соціальних виплат та субсидій більше не базуватиметься на мінімальному розмірі пенсії за віком, а на фонді соціального прогнозування.

Коротше кажучи, було запроваджено нову концепцію для кращого розмежування системи соціальних виплат та пенсій, але це не принесло жодних суттєвих чи позитивних змін в жодній з цих сфер.

У яких випадках мінімальний розмір пенсії за віком відіграє роль

Повна пенсія за віком: Розмір повної пенсії за віком не може бути меншим за мінімальний розмір пенсії за віком, визначений окремим законодавством.

Розмір повної пенсії за віком не може бути меншим за мінімальний розмір пенсії за віком, визначений окремим законодавством. Виняткова пенсія за віком: Дозволений розмір виняткової пенсії не може перевищувати півтора мінімального розміру повної пенсії за віком, встановленого законом, але не може бути меншим за п’ятдесят відсотків від неї. Виходячи з цього, мінімум у 2026 році становить 14 250 форинтів, а максимальний — 42 750 форинтів.

Дозволений розмір виняткової пенсії не може перевищувати півтора мінімального розміру повної пенсії за віком, встановленого законом, але не може бути меншим за п’ятдесят відсотків від неї. Виходячи з цього, мінімум у 2026 році становить 14 250 форинтів, а максимальний — 42 750 форинтів. Надзвичайне підвищення пенсії: Розмір надзвичайного підвищення пенсії не може перевищувати 25% від мінімального розміру повної пенсії за віком, встановленого законом, але не може бути меншим за 10%.

Розмір надзвичайного підвищення пенсії не може перевищувати 25% від мінімального розміру повної пенсії за віком, встановленого законом, але не може бути меншим за 10%. Теоретична пенсія, розрахована у справах про міжнародні пенсійні виплати (ЄС або договори): це сума, яка була б належна, якби заявник отримав усі свої періоди закордонної та угорської служби виключно в Угорщині. Згідно із законом, ця теоретична сума не може бути меншою за мінімальний розмір пенсії за віком, тобто 28 500 форинтів. Орган влади зрештою розподілить частину цієї гарантованої суми пропорційно тривалості трудових відносин в Угорщині (так звана пропорційна пенсія) як виплату, що фактично підлягає виплаті.

Чи може змінитися розмір мінімальної пенсії

Міністерство соціальних справ та сімей визнало, що сума, яка не змінювалася з 2008 року, справді є проблемою, але конкретного збільшення поки що не оголошено.

За словами міністерства, всю систему потрібно переглянути: будуть переглянуті не лише різні ліміти сум, а й пов’язані з ними умови отримання. Поки що не відомо, наскільки саме може зрости мінімальна пенсія, питання стоїть в урядовому порядку денному.

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