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НКРЕКП перевірятиме водоканали, чи правильно вони встановлюють тарифи на воду

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НКРЕКП перевірятиме тарифи на воду
НКРЕКП перевірятиме тарифи на воду
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила проєкт Порядку проведення контрольних перевірок правильності встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Що передбачає проєкт

Документ розроблено на виконання Закону України № 4777-IX.
Він визначає порядок проведення НКРЕКП контрольних перевірок правильності встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Також документ встановлює критерії, за якими Комісія оцінюватиме відповідність тарифних рішень вимогам законодавства та затвердженим методикам.
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Проєкт порядку передбачає проведення планових і позапланових перевірок без виїзду до органів місцевого самоврядування. Аналіз здійснюватиметься на підставі документів, розрахунків, пояснень та інших матеріалів, використаних під час встановлення тарифів.
Під час перевірок Комісія оцінюватиме дотримання процедури ухвалення тарифних рішень, відповідність розрахунків вимогам законодавства, обґрунтованість витрат, закладених у тариф, а також повноту документів, на підставі яких його було встановлено.

Обговорення проєкту

НКРЕКП запрошує органи місцевого самоврядування, підприємства, профільні асоціації, експертне середовище, громадські організації та всіх заінтересованих учасників долучитися до відкритого обговорення проєкту порядку й надати свої зауваження та пропозиції.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що «Київводоканал» подав до Київської міської влади розрахунки нових тарифів. Відомство пропонувало підвищити тариф на централізоване водопостачання з 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. Тариф на централізоване водовідведення пропонували підвищити з 14,22 грн до 38,21 грн за 1 куб. м.
У КМДА відповіли, що для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

Довідка Finance.ua

  • 11 березня 2026 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості»;
  • закон передбачає, що на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення або скасування повноваження щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належать органам місцевого самоврядування.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ТарифиТарифи на водопостачання
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