До програми «Національний кешбек» долучилися ще 2 банки

До державної програми «Національний кешбек» долучилися ще два банки — Alliance bank та KredoBank.
Загальна кількість банків-учасників програми зросла до 22. Розширення мережі партнерів робить «Національний кешбек» доступнішим для користувачів у різних регіонах України та дозволяє обрати банк, яким вони вже користуються щодня.
За останні два місяці кількість користувачів програми збільшилася майже на пів мільйона людей. Таким чином, вже понад 5 млн українців отримують щомісяця виплати «Національного кешбеку».
Користувачам програми нараховується компенсація за купівлю товарів українського виробництва за диференційованою моделлю — 15% або 5%.
Дізнатися, який відсоток нараховується за товар, можна на сторінці Національний кешбек або скориставшись сканером штрихкодів у Дії у розділі Національний кешбек.
Максимальна сума кешбеку — 3000 грн.
Загалом у програмі вже зареєстровано понад 422 тисячі товарів від більше 2 тисяч українських виробників, а також майже півтори тисячі торгових мереж та окремих магазинів по всій країні.
Накопичені кошти можна витратити на оплату комунальних або поштових послуг, купити продукти харчування, ліки чи книжки українського виробництва. А також можна спрямувати на благодійність, зокрема на донати для ЗСУ.
Перелік крамниць, де можна купити продукти українського виробництва за кешбек, дивіться на порталі Зроблено в Україні.
Нагадуємо: кошти, накопичені у попередньому циклі «Національного кешбеку», зокрема кешбек на пальне та «Зимова підтримка», доступні для використання до 31 липня 2026 року включно. Після цього невикористаний залишок повернеться до державного бюджету, а програма продовжить працювати у звичному режимі.
Щоб долучитися до програми «Національний кешбек», потрібно: