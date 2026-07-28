До програми «Національний кешбек» долучилися ще 2 банки Сьогодні 10:20 — Особисті фінанси

До програми «Національний кешбек» долучилися ще 2 банки

До державної програми «Національний кешбек» долучилися ще два банки — Alliance bank та KredoBank.

Загальна кількість банків-учасників програми зросла до 22. Розширення мережі партнерів робить «Національний кешбек» доступнішим для користувачів у різних регіонах України та дозволяє обрати банк, яким вони вже користуються щодня.

За останні два місяці кількість користувачів програми збільшилася майже на пів мільйона людей. Таким чином, вже понад 5 млн українців отримують щомісяця виплати «Національного кешбеку».

Користувачам програми нараховується компенсація за купівлю товарів українського виробництва за диференційованою моделлю — 15% або 5%.

Дізнатися, який відсоток нараховується за товар, можна на сторінці Національний кешбек або скориставшись сканером штрихкодів у Дії у розділі Національний кешбек.

Максимальна сума кешбеку — 3000 грн.

Загалом у програмі вже зареєстровано понад 422 тисячі товарів від більше 2 тисяч українських виробників, а також майже півтори тисячі торгових мереж та окремих магазинів по всій країні.

Накопичені кошти можна витратити на оплату комунальних або поштових послуг, купити продукти харчування, ліки чи книжки українського виробництва. А також можна спрямувати на благодійність, зокрема на донати для ЗСУ.

Перелік крамниць, де можна купити продукти українського виробництва за кешбек, дивіться на порталі Зроблено в Україні.

Нагадуємо: кошти, накопичені у попередньому циклі «Національного кешбеку», зокрема кешбек на пальне та «Зимова підтримка», доступні для використання до 31 липня 2026 року включно. Після цього невикористаний залишок повернеться до державного бюджету, а програма продовжить працювати у звичному режимі.

Щоб долучитися до програми «Національний кешбек», потрібно:

1) відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів

2) визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;

3) у застосунку Дія обрати картку для виплат «Національний кешбек»;

4) оплачувати покупки підключеною до програми карткою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.