Влада Харкова планує зберегти безкоштовний проїзд у місті навіть після війни Сьогодні 09:26 — Особисті фінанси

Безоплатний проїзд у Харкові

Міська влада Харкова планує зберегти безкоштовний проїзд у комунальному транспорті навіть після завершення війни.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Що заявив Терехов

За словами мера, безоплатний проїзд діятиме доти, доки місто матиме фінансову можливість його забезпечувати.

Водночас він висловив сподівання, що цю практику вдасться зберегти і після завершення війни.

«Після війни будемо бачити, як зробити так, щоб для харків’ян, які пережили жахи війни, був безкоштовний проїзд. Будемо намагатися. Я бачу, що сьогодні, і це об’єктивно, зростають ціни на енергоносії, зростають ціни на транспорт. Скажіть мені, будь ласка, як людина, яка отримує 3,5 тисячі гривень на місяць, може дозволити собі проїзд за 30 гривень? Скільки ж вона наїздить? Чи потрібно, щоб вона пішки ходила?», — сказав Терехов.

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Раніше він визнав, що забезпечення безоплатного проїзду вартує міській владі колосальних коштів, але скасовувати його не планують.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 15 липня в Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість однієї поїздки в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях зросла з 8 до 30 гривень. Для пасажирів, які користуються транспортною карткою, діятиме система знижок. Чим більше поїздок купується заздалегідь, тим нижчою буде їхня вартість.

У Києві деякі приватні перевізники також попередили про підвищення вартості проїзду в маршрутках до 25 грн із 15 липня.

Крім того, вартість разового проїзду в Kyiv City Express підвищать до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, планують запровадити проїзні абонементи.

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