Допомога для ВПО: у яких містах доступні виплати Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Допомога для ВПО: у яких містах доступні виплати

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» у межах проєкту IMPACT (Негайна багатогалузева пріоритетна допомога територіям, що постраждали від конфлікту) проводить реєстрацію на отримання багатоцільової грошової допомоги.

Про це йдеться в повідоленні на фейсбуці

Хто може подати заявку?

Примусово евакуйовані або вимушено переміщені домогосподарства, які протягом останніх 45 днів евакуювалися до міста Запоріжжя або міста Харкова.

Самостійно евакуйовані домогосподарства, які протягом останніх 45 днів переїхали до міста Запоріжжя або міста Харкова через небезпеку, обстріли або відповідно до рішень про евакуацію.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які протягом останніх 45 днів перемістилися до міста Запоріжжя або міста Харкова з небезпечних територій та отримали довідку ВПО.

Зверніть увагу

Подання заявки не гарантує отримання грошової допомоги.

Відбір здійснюється відповідно до критеріїв проєкту.

Домогосподарства, які вже отримували багатоцільову грошову допомогу від інших гуманітарних організацій протягом шести місяців, не можуть бути включені до цієї програми.

Кількість заявок на реєстрацію обмежена. Google-форма буде автоматично закрита одразу після досягнення встановленого ліміту заявок.

Як зареєструватися

Звертайтеся на гарячі лінії наших команд — ми готові відповісти на ваші запитання. БО БФ «Посмішка ЮА"Гаряча лінія:

050 460 22 40 Контакти за регіонами:

м. Запоріжжя — 075 392 18 68

м. Харків — 075 320 46 39, 067 650 69 26

Раніше Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує нову модель фінансування соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання для внутрішньо переміщених осіб похилого віку й людей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною».

Нова модель є одним із ключових інструментів реалізації реформи деінституціалізації. Вона передбачає перехід від фінансування мережі закладів до фінансування потреб конкретного отримувача соціальних послуг.

Очікується, що це сприятиме розвитку ринку соціальних послуг, підвищенню їх доступності та якості, а також наблизить систему соціального захисту України до європейських підходів і вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

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