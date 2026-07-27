Допомога для ВПО: у яких містах доступні виплати

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» у межах проєкту IMPACT (Негайна багатогалузева пріоритетна допомога територіям, що постраждали від конфлікту) проводить реєстрацію на отримання багатоцільової грошової допомоги.
Звертайтеся на гарячі лінії наших команд — ми готові відповісти на ваші запитання. БО БФ «Посмішка ЮА"Гаряча лінія:
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Раніше Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує нову модель фінансування соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання для внутрішньо переміщених осіб похилого віку й людей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною».
Нова модель є одним із ключових інструментів реалізації реформи деінституціалізації. Вона передбачає перехід від фінансування мережі закладів до фінансування потреб конкретного отримувача соціальних послуг.
Очікується, що це сприятиме розвитку ринку соціальних послуг, підвищенню їх доступності та якості, а також наблизить систему соціального захисту України до європейських підходів і вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.