Українцям у США загрожує дострокова втрата права на роботу Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

За оцінками, нині статус тимчасового захисту TPS у США мають понад 100 тис. українців.

Українці, які перебувають у США за програмою тимчасового захисту (TPS), з 22 липня могли втратити право на роботу через припинення дії дозволів на працевлаштування (EAD).

Водночас Федеральний окружний суд штату Массачусетс тимчасово заблокував це рішення, повідомляє Open4Business з посиланням на пояснення Валерія Чалого, голови правління Українського кризового медіа-центру, посла України у США у 2015−2019 роках.

Суд тимчасово заблокував припинення дії дозволів

За словами Чалого, через зміни, внесені законом One Big Beautiful Bill Act, строк дії дозволів на працевлаштування (EAD) для частини українців мав завершитися 22 липня.

«22 липня сотні тисяч українців, які мали статус TPS, мали втратити роботу в Америці… Лише в одному штаті справа дійшла до суду, і цей суд поки що тимчасово призупинив дію рішення», — сказав він під час дискусії, організованої NV, щодо просування інтересів України у США.

Чалий уточнив, що чинний статус TPS для українців діє до 19 жовтня 2026 року. Якщо його не продовжать, а людина не матиме іншого легального статусу, вона буде зобов’язана залишити територію США.

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За його словами, рішення про продовження TPS має бути ухвалене не пізніше ніж за 60 днів до завершення його дії, тобто до середини серпня.

За інформацією спеціалізованих ресурсів, 21 липня Федеральний окружний суд штату Массачусетс у справі Venezuelan Association of Massachusetts проти USCIS ухвалив екстрену судову заборону на припинення з 22 липня дії дозволів EAD для осіб, які мають статус TPS, зокрема для українців. Остаточне судове рішення у справі очікується не пізніше 5 серпня 2026 року.

Можливе автоматичне продовження статусу

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) може продовжити статус TPS для українців на 12 або 18 місяців. Якщо до 20 серпня рішення не буде ухвалено, статус тимчасового захисту автоматично продовжать ще на 6 місяців.

За даними некомерційної організації Nova Ukraine:

перша заява на отримання статусу TPS коштує 510 доларів;

дозвіл на працевлаштування (EAD) на підставі TPS — 1 030 доларів;

за певних умов діє знижений тариф 560 доларів.

За оцінками, нині статус тимчасового захисту TPS у США мають понад 100 тис. українців.

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