В Україні запустила цифрову платформу «Додому» для українців за кордоном Сьогодні 13:14

Розпочала роботу цифрова платформа для українців за кордоном «Додому»

Для українських громадян, які наразі перебувають за кордоном і розглядають можливість повернення на Батьківщину, у тестовому режимі розпочала роботу спеціальна цифрова платформа «Додому».

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Що відомо про нову платформу

Новий державний інструмент покликаний стати транскордонним містком для ухвалення поінформованих рішень та успішної адаптації людей в українських громадах.

Платформа створена як єдиний цифровий простір, де акумулюється вся необхідна інформація для формування персонального плану повернення: від першочергових кроків із підготовки документів до пошуку житла, сервісів, можливостей навчання та працевлаштування в Україні.

«Ми розуміємо, що рішення про повернення — це завжди дуже особистий і подекуди непростий вибір, який залежить від багатьох чинників, перш за все безпекових. Водночас ми можемо допомогти у прийнятті цього рішення, надавши достовірну інформацію, щоб кожен українець чи українка міг чіткіше розуміти, який шлях потрібно пройти, які можливості, послуги та підтримка доступні в Україні», — наголосила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська.

Функціонал та можливості платформи «Додому»:

«Візитівки» понад 100 громад: Завдяки партнерству з Асоціацією міст України на сайті розгорнуто детальні інформаційні блоки про конкретні українські муніципалітети, які вже зараз готові приймати та підтримувати людей у процесі реінтеграції. Тут зібрано дані про локальну інфраструктуру, наявні соціальні послуги та контакти місцевої влади.

Завдяки партнерству з Асоціацією міст України на сайті розгорнуто детальні інформаційні блоки про конкретні українські муніципалітети, які вже зараз готові приймати та підтримувати людей у процесі реінтеграції. Тут зібрано дані про локальну інфраструктуру, наявні соціальні послуги та контакти місцевої влади. База вакансій та навчання: Доступ до актуальних пропозицій на ринку праці та програм перекваліфікації.

Доступ до актуальних пропозицій на ринку праці та програм перекваліфікації. Соціальна і довідкова підтримка: Покрокові алгоритми дій та роз’яснення щодо інструментів державної допомоги.

Покрокові алгоритми дій та роз’яснення щодо інструментів державної допомоги. Закордонна інфраструктура єдності: Інформація про закордонні осередки, де українці можуть отримати первинну консультаційну підтримку на етапі ухвалення рішення, зокрема через діючі Центри єдності та партнерські організації, що входять до «Мережі єдності».

Наразі вебпортал працює в режимі бета-тестування та офіційно доступний за посиланням: dodomu.unity.gov.ua

Укрінформ За матеріалами:

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