В Україні запустила цифрову платформу «Додому» для українців за кордоном
Що відомо про нову платформу
- «Візитівки» понад 100 громад: Завдяки партнерству з Асоціацією міст України на сайті розгорнуто детальні інформаційні блоки про конкретні українські муніципалітети, які вже зараз готові приймати та підтримувати людей у процесі реінтеграції. Тут зібрано дані про локальну інфраструктуру, наявні соціальні послуги та контакти місцевої влади.
- База вакансій та навчання: Доступ до актуальних пропозицій на ринку праці та програм перекваліфікації.
- Соціальна і довідкова підтримка: Покрокові алгоритми дій та роз’яснення щодо інструментів державної допомоги.
- Закордонна інфраструктура єдності: Інформація про закордонні осередки, де українці можуть отримати первинну консультаційну підтримку на етапі ухвалення рішення, зокрема через діючі Центри єдності та партнерські організації, що входять до «Мережі єдності».
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