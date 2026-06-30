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Робота в +50°C: Держслужба зайнятості назвала найспекотніші професії України

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Робота в металургії
Робота в металургії
У періоди, коли температура повітря в Україні у робочі години стабільно тримається вище +33°C, ефективність праці закономірно знижується. Проте є професії, де до природної спеки додаються ще й екстремальні умови самої роботи — висока температура обладнання, відкритий вогонь або фізичне навантаження. Державна служба зайнятості назвала низку спеціальностей, де літня спека стає справжнім випробуванням.

Працівники металургії

Найбільш «гарячий» спектр професій традиційно пов’язаний із виробництвом і надзвичайними ситуаціями. Металурги — сталевари, горнові, ливарники, термісти та ковалі — працюють у цехах, де технологічні процеси передбачають екстремальні температури. Улітку до цього додається зовнішня спека, тож робоче середовище може сягати близько +50°C, тоді як сам метал у виробництві нагрівається до сотень і навіть понад тисячу градусів.

Рятувальники

Рятувальники також щодня стикаються з високими температурами — незалежно від сезону. Особливо складною є їхня робота в регіонах, що регулярно зазнають обстрілів, де пожежі та руйнування стають частиною щоденних викликів. Вони працюють у вогні, рятуючи людей і майно навіть у найекстремальніших умовах.

Працівники дорожнього будівництва

Працівники дорожнього будівництва теж входять до переліку «спекотних» професій. Ремонт і укладання доріг проводяться переважно в теплий сезон, а це означає роботу під прямим сонцем без тіні, поруч із гарячою технікою та матеріалами, температура яких може сягати до +150°C.
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Кондитери і працівники кухні

Не менш складними є умови праці кухарів і кондитерів. Вони проводять увесь робочий день біля духовок, плит і грилів, де постійно висока температура. У невеликих закладах або кіосках це поєднується ще й із впливом спеки з вулиці. Попри це саме ці працівники щодня забезпечують українців готовою їжею, попит на яку влітку лише зростає.

ЗСУ

Окремо стоять Сили безпеки й оборони України — одна з найскладніших професій навіть без урахування погодних умов. Військові працюють у важкому екіпіруванні, яке включає бронежилети, шоломи та захисне взуття. У поєднанні з високими температурами це створює надзвичайно високе фізичне навантаження, однак вони продовжують виконувати свої обов’язки на передовій.
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Попри різні умови праці, всі ці професії об’єднує одне — робота в середовищі, де спека стає додатковим викликом. І хоча висока температура поступово відступає, навантаження на людей цих спеціальностей залишається стабільно високим.
Раніше ми ділилися рейтингом найзатребуваніших професій в Україні із зарплатою вище середньої.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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