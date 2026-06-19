Робота в прифронтових областях: кого шукають та скільки платять Сьогодні 17:07 — Особисті фінанси

У прифронтових областях зростає попит на робітничі професії

Попри складну безпекову ситуацію, ринок праці у прифронтових областях залишається активним. Роботодавці дедалі частіше шукають працівників для сфер торгівлі, логістики та фізичної праці. Водночас скорочення кількості відгуків на багато вакансій свідчить про дефіцит кадрів та подальше переміщення робочої сили до безпечніших регіонів. Найбільший попит з боку роботодавців зосереджений на робітничих професіях, тоді як офісні спеціальності представлені значно менше.

Про це свідчать дані OLX Робота

Які вакансії найчастіше пропонують роботодавці

Найбільше вакансій у прифронтових регіонах розміщують на посаду продавця. Порівняно з травнем 2025 року попит на таких працівників зріс на 2%.

Медіанні зарплати продавців у регіонах становлять:

16,3 тис. грн у Херсонській області;

16 тис. грн у Харківській;

15,7 тис. грн у Запорізькій;

15 тис. грн у Миколаївській;

14,5 тис. грн у Сумській.

Також активно у травні 2026 шукали водіїв: у згаданих регіонах ця посада на 2 місці за кількістю оголошень. Найвищу медіанну зарплату водіям пропонують у Харківській області — 32,5 тис. грн, а у Херсонській — 30 тис. грн. У Сумській, Запорізькій та Миколаївській водіям пропонують медіанні 27,5 тис. грн.

Популярною серед роботодавців є вакансія різноробочого. Найбільш активно їх шукають у Харківській області, медіанна заробітна плата у травні 2026 — 22,5 тис. грн (найвищий показник серед прифронтових регіонів). Близько 21 тис. грн готові платити у Запорізькій області, а у Миколаївській та Сумській показник на рівні 20 тис. грн.

У Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях роботодавці також активно шукали кухарів. У Миколаївській та Запорізькій медіанна зарплата на рівні 18,5−19 тис. грн, а у Херсонській дещо менша — 15 тис. грн.

Серед інших професій, на які фіксуємо велику кількість оголошень: вантажник, бариста, продавець-консультант, автослюсар, охоронець.

Як змінився попит серед кандидатів

Попри збільшення кількості вакансій, інтерес шукачів роботи до окремих професій знижується.

Найбільшу кількість відгуків традиційно отримують вакансії продавців. Однак порівняно з минулим роком цей показник скоротився на 20%.

Менше відгуків також надходить на вакансії:

будівельників на 22%;

швачок на 21%;

автослюсарів на 18%;

продавців-консультантів на 17%.

Водночас у травні 2026 року зафіксовано зростання активності кандидатів на вакансії різноробочих (+14%), барист (+13%), касирів (+12%) та водіїв (+3%).

Які професії майже зникли з ринку

Є професії, для яких у згаданих регіонах майже не фіксували вакансій у травні 2025−2026 років. Серед них: брокери, керівники відділу продажів, менеджери, супервайзери, юристи, копірайтери, аудитори, фотографи, SMM-менеджери.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні склалася ситуація, коли одночасно спостерігаються високий рівень безробіття та гострий дефіцит кадрів. За оцінками, без роботи можуть залишатися близько 1,1 млн осіб, тоді як роботодавці не можуть закрити до 70% відкритих вакансій через нестачу працівників.

У відповідь на кадровий голод компанії підвищують заробітні плати, а окремі підприємства вже почали залучати іноземних працівників до будівництва, ремонту доріг та інших галузей, де бракує персоналу.

Також ми розповідали , що традиційно напередодні літа зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. У травні 2026 року і попит на відповідні вакансії був високим: на деякі професії фіксували майже 20 відгуків на 1 оголошення. Найбільше пропозицій було для різноробочих.

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