Без роботи 1,1 млн українців, але бізнес не знаходить працівників Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Підприємства потребують працівників у промисловості, будівництві, транспорті, логістиці, сільському господарстві та сфері послуг

В Україні склалася ситуація, коли одночасно спостерігаються високий рівень безробіття та гострий дефіцит кадрів. За оцінками, без роботи можуть залишатися близько 1,1 млн осіб, тоді як роботодавці не можуть закрити до 70% відкритих вакансій через нестачу працівників.

Про це розповів економіст і радник президента України у 2019−2024 роках Олег Устенко, передає Oboz.ua.

У відповідь на кадровий голод компанії підвищують заробітні плати, а окремі підприємства вже почали залучати іноземних працівників до будівництва, ремонту доріг та інших галузей, де бракує персоналу.

Офіційна статистика не відображає повної картини

За словами Устенка, офіційні дані щодо безробіття сьогодні не відображають реального стану ринку праці. Згідно з офіційною статистикою, в Україні зареєстровано близько 95 тис. безробітних. Водночас, якщо застосовувати міжнародні методики оцінки, масштаби проблеми суттєво більші.

За оцінками Міжнародної організації праці, рівень безробіття в Україні може становити 11−12% економічно активного населення. Це відповідає приблизно 1,1 млн осіб, які не мають роботи.

На думку економіста, така різниця свідчить про серйозні структурні проблеми на ринку праці та ускладнює формування ефективної державної політики у сфері зайнятості.

Чому виник дефіцит працівників

Попри значну кількість безробітних, бізнес продовжує повідомляти про нестачу кадрів.

Серед основних причин Устенко називає виїзд частини працездатного населення за кордон після початку повномасштабної війни, мобілізацію громадян до лав Збройних сил України, а також невідповідність між потребами роботодавців і кваліфікацією претендентів.

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За його словами, у багатьох компаніях до 70% вакансій залишаються незаповненими через відсутність відповідних кандидатів.

У результаті роботодавці змушені конкурувати за персонал шляхом підвищення зарплат, покращення умов праці та запровадження додаткових стимулів.

Підприємства почали залучати іноземних працівників

Економіст назвав нинішню ситуацію унікальною та зазначив, що навіть під час аналізу високотіньових економік Латинської Америки він не стикався з настільки викривленою картиною на ринку праці. Україна опинилася в умовах, коли дефіцит робочої сили став одним із головних викликів для економіки.

Підприємства потребують працівників у промисловості, будівництві, транспорті, логістиці, сільському господарстві та сфері послуг, однак знайти необхідну кількість персоналу стає дедалі складніше.

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Особливо гостро проблема відчувається в регіонах, де активно реалізуються інфраструктурні та відновлювальні проєкти. Нестача кадрів призводить до появи нової тенденції — залучення працівників з інших країн.

На початку травня керівники кількох українських міст повідомляли про появу іноземних робітників на будівництві та в дорожніх роботах. Йдеться насамперед про сфери, де традиційно спостерігається дефіцит робочої сили.

Експерти наголошують, що залучення трудових мігрантів не означає витіснення українців з ринку праці. Навпаки, іноземці здебільшого займають вакансії, на які місцевих працівників знайти не вдається. Подібна практика давно застосовується в багатьох країнах ЄС.

Дефіцит кадрів стимулює зростання зарплат

Експерт відзначає, що кадровий дефіцит вже став одним із ключових факторів підвищення зарплат в Україні. Коли компанії не можуть знайти необхідних спеціалістів, вони змушені пропонувати кращі умови працевлаштування.

Якщо тенденція збережеться, роботодавці й надалі збільшуватимуть зарплати, особливо у галузях із найбільшим браком кадрів. Водночас для довгострокового вирішення проблеми Україні доведеться працювати над поверненням частини громадян з-за кордону.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на голову правління ПроКредит Банку Олександра Повшедного писав , що український бізнес стикається з безпрецедентним дефіцитом кадрів, який може ще більше загостритися після завершення війни та початку масштабної відбудови країни. За його словами, роботодавці вже зараз змушені підвищувати зарплати без відповідного зростання продуктивності праці, а відтік молоді за кордон створює довгострокові ризики для економіки.

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