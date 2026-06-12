Зарплати в окремих галузях зростають на 50% через нестачу кадрів Сьогодні 09:05 — Казна та Політика

Бізнес стикається зі зростанням витрат і зниженням прибутковості

Український бізнес стикається з безпрецедентним дефіцитом кадрів, який може ще більше загостритися після завершення війни та початку масштабної відбудови країни.

Про це під час заходу «Добробут нації» з циклу «Діалоги про майбутнє» від NV заявив голова правління ПроКредит Банку Олександр Повшедний.

За його словами, роботодавці вже зараз змушені підвищувати зарплати без відповідного зростання продуктивності праці, а відтік молоді за кордон створює довгострокові ризики для економіки.

Україна втратила значну частину трудового потенціалу

Головним трендом на ринку праці Повшедний назвав суттєве скорочення кількості працівників.

«Ми дуже багато втратили робочого потенціалу. Дуже багато людей виїхало. Усі знають цю цифру — шість мільйонів. Якщо взяти хоча б половину з них, хто міг працювати, — це три мільйони. Плюс понад мільйон людей перебувають в обороні. Це вже чотири мільйони», — сказав він.

За словами банкіра, нестача персоналу стала однією з головних проблем для бізнесу.

«Ми працюємо з малим і середнім бізнесом. Кожен власник, кожен CEO після обговорення безпекових ризиків переходить до наступної теми — не вистачає людей. Це парадокс країни: майже 11% безробіття, але кожен бізнесмен каже, що людей немає», — зазначив Повшедний.

Відтік молоді створює довгострокові ризики

Окремою проблемою Повшедний назвав відтік молоді та студентів за кордон. На його думку, головними причинами виїзду є якість освіти та безпекова ситуація.

«Для розуміння: у 2009 році за кордоном навчалося близько 20 тисяч українських студентів. На сьогодні — понад 100 тисяч. Тобто це в п’ять разів більше», — сказав він.

Банкір висловив сумнів щодо того, що значна частина цих молодих людей повернеться до України після завершення навчання.

«Це розумні, класні, перспективні люди. І я впевнений, що уряди тих країн, де вони навчаються — Польщі, Канади, Чехії, Словаччини, — робитимуть максимум, щоб вони там залишилися. Це дуже велика і кричуща проблема. Чесно кажучи, це дуже складне завдання і для уряду, і для бізнесу», — наголосив він.

Зарплати зростають швидше за продуктивність праці

Ще одним ключовим трендом він назвав стрімке зростання зарплат. За його словами, в окремих галузях річне зростання оплати праці може сягати 50%.

«Питання в тому, що це збільшення зарплат відбувається через те, що іншого виходу немає. При стабільній ефективності. Тобто витрати бізнесу ростуть, а реальна ефективність не зростає», — пояснив Повшедний.

Він додав, що через це бізнес стикається зі зростанням витрат і зниженням прибутковості.

Читайте також Трудові мігранти покривають лише 0,1% потреб ринку праці України

«Одна з найгарячіших проблем бізнесу — видатки зростають, а прибутки падають. Тому кожен бізнес зараз змушений шукати власні рішення», — сказав він.

Описуючи нинішню ситуацію на ринку праці, банкір порівняв її з натягнутим луком.

«Якщо спробувати описати ринок праці, то він зараз як лук, як тятива, яка натягується, натягується і натягується. Уже так тріщить, що виникає питання, що буде через пів року чи через рік», — зазначив він.

Читайте також Мігранти з яких країн найбільш охоче їдуть працювати до України

На його думку, будь-яке погіршення безпекової ситуації лише посилює кадрову кризу.

«Трошки більше людей виїжджає. Трошки більше людей ухвалює рішення, що вже не можуть більше триматися. Остання крапка, останній обстріл — і люди збираються та їдуть. Ця невизначеність і невпевненість у завтрашньому дні реально впливають на людей і на їхні рішення», — сказав він.

Після війни кадровий дефіцит може загостритися

Повшедний переконаний, що кадрова проблема стане ще гострішою після завершення війни.

«Ми всі мріємо про перемогу, про відновлення, про український ренесанс, про повернення до зростання ВВП на 5%. Але за рахунок чого це відбудеться? Де люди? Ми можемо опинитися в ситуації, коли потреба у відбудові буде величезною, а людей і робочих рук не вистачатиме», — наголосив він.

За його словами, Україні необхідно або суттєво підвищувати продуктивність праці наявних працівників, або створювати умови для повернення громадян з-за кордону.

«Потрібно або навчити працювати ефективніше ті 10−11 мільйонів людей, які залишилися на ринку праці, або повернути тих, хто виїхав. Але в повернення, як я розумію, мало хто вірить», — сказав банкір.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.