Мігранти з яких країн найбільш охоче їдуть працювати до України

Громадяни яких країн найбільш охоче їдуть працювати до України

У 2025 році три країни — Туреччина, Узбекистан та Індія — забезпечували близько третини всіх оформлених посвідок на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням.

Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила в інтерв’ю виданню «Главком».

«Зі зрозумілих причин спадає зацікавленість громадян білорусі та російської федерації, натомість зростає частка громадян держав Південної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки (Колумбія, Бразилія) та Кавказького регіону», — сказала вона.

Торік найбільшу кількість дозволів на працевлаштування одержали громадяни:

Туреччини (1 408),

Індії (946),

Узбекистану (936),

Азербайджану (605),

Бангладешу (600),

Китаю (516),

Пакистану (374),

Колумбії (335),

Великої Британії (311),

США (248).

На цю десятку країн припадає 64% усіх виданих у 2025 році дозволів.

Серед тих, хто отримував дозволи на працевлаштування в Україні, традиційно лідирують громадяни Туреччині, Індії та Узбекистану

За словами Науменко, європейські країни (Велика Британія, США, Німеччина, Польща) представлені здебільшого фахівцями ділового сектору, країни Азії — переважно у будівництві, виробництві, сфері послуг.

