Мігранти з яких країн найбільш охоче їдуть працювати до України
У 2025 році три країни — Туреччина, Узбекистан та Індія — забезпечували близько третини всіх оформлених посвідок на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням.
Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила в інтерв’ю виданню «Главком».
«Зі зрозумілих причин спадає зацікавленість громадян білорусі та російської федерації, натомість зростає частка громадян держав Південної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки (Колумбія, Бразилія) та Кавказького регіону», — сказала вона.
Торік найбільшу кількість дозволів на працевлаштування одержали громадяни:
Туреччини (1 408),
Індії (946),
Узбекистану (936),
Азербайджану (605),
Бангладешу (600),
Китаю (516),
Пакистану (374),
Колумбії (335),
Великої Британії (311),
США (248).
На цю десятку країн припадає 64% усіх виданих у 2025 році дозволів.
За словами Науменко, європейські країни (Велика Британія, США, Німеччина, Польща) представлені здебільшого фахівцями ділового сектору, країни Азії — переважно у будівництві, виробництві, сфері послуг.