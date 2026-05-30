Мігранти з яких країн найбільш охоче їдуть працювати до України

У 2025 році три країни — Туреччина, Узбекистан та Індія — забезпечували близько третини всіх оформлених посвідок на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням.
Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила в інтерв’ю виданню «Главком».
«Зі зрозумілих причин спадає зацікавленість громадян білорусі та російської федерації, натомість зростає частка громадян держав Південної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки (Колумбія, Бразилія) та Кавказького регіону», — сказала вона.
Торік найбільшу кількість дозволів на працевлаштування одержали громадяни:
  • Туреччини (1 408),
  • Індії (946),
  • Узбекистану (936),
  • Азербайджану (605),
  • Бангладешу (600),
  • Китаю (516),
  • Пакистану (374),
  • Колумбії (335),
  • Великої Британії (311),
  • США (248).
На цю десятку країн припадає 64% усіх виданих у 2025 році дозволів.
Серед тих, хто отримував дозволи на працевлаштування в Україні, традиційно лідирують громадяни Туреччині, Індії та Узбекистану, Інфографіка: Главком
За словами Науменко, європейські країни (Велика Британія, США, Німеччина, Польща) представлені здебільшого фахівцями ділового сектору, країни Азії — переважно у будівництві, виробництві, сфері послуг.
За матеріалами:
Главком
