Ринок праці переходить в онлайн: уряд презентував систему «Обрій» Сьогодні 11:02

«Обрій» має стати цифровою екосистемою трудового життя

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України презентувало нову цифрову платформу «Обрій», яка має стати єдиною інформаційно-аналітичною системою ринку праці.

Проєкт має допомогти вирішити проблему дефіциту кадрів, скоротити рівень структурного безробіття та спростити для українців пошук роботи, навчання й перекваліфікацію. Перші сервіси системи мають з’явитися у застосунку Дія вже цього літа.

Що таке «Обрій» і для кого створюють систему

«Обрій» позиціонують як цифрову екосистему супроводу людини протягом усього трудового життя. Система об’єднає дані про вакансії, освіту, професійні навички та державні сервіси в одному середовищі.

Платформа використовуватиме технології штучного інтелекту для підбору вакансій, навчальних програм та кар’єрних маршрутів. Передбачається, що трудовий шлях людини поступово буде інтегрований у цифрові сервіси Дії.

Особливу увагу в межах проєкту приділяють 12,5 млн економічно неактивних українців. Серед них — ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, молодь, батьки з дітьми та громадяни віком понад 50 років.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що система дозволить державі вперше отримати цілісну картину ринку праці та точніше прогнозувати потреби роботодавців.

«До кінця року за допомогою Обрію ми розраховуємо залучити до ринку праці щонайменше 100 тисяч українців», — зазначив Соболев.

Які сервіси з’являться першими

До кінця червня триватиме бета-тестування двох перших сервісів, які після завершення тестового етапу стануть доступними через Дію.

Перший сервіс — грант на професійний розвиток. Він передбачає державне фінансування навчання за затребуваними професіями або підтвердження кваліфікації. Подати заявку можна буде онлайн з використанням Дія.Підпису.

Він передбачає державне фінансування навчання за затребуваними професіями або підтвердження кваліфікації. Подати заявку можна буде онлайн з використанням Дія.Підпису. Другий сервіс — дистанційне припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях. Він дозволить українцям, які формально залишаються працівниками підприємств на ТОТ, звільнитися без звернення до суду та отримати можливість офіційно працевлаштуватися або оформити статус безробітного.

Що планують запустити до 2027 року

Розгортання системи «Обрій» відбуватиметься протягом 2026−2027 років. У наступних етапах планують впровадити:

реєстр працездатних осіб;

електронне працевлаштування;

ШІ-підбір вакансій та програм навчання;

проактивну підтримку безробітних;

онлайн-реєстрацію статусу безробітного;

цифрове оформлення допомоги по безробіттю.

За задумом розробників, платформа має допомогти державі перейти від моделі підтримки безробіття до активного управління зайнятістю населення. Стратегічна мета реформи — повернути до економічної активності 4,5 млн людей до 2030 року.

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