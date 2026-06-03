Звільнитися з роботи онлайн: «Дія» тестує послугу — деталі
Як повідомляють в Дії, там тестують послугу, де можна буде звільнитися з роботи онлайн на тимчасово окупованих територіях.
Нині збирають тестувальників для нової послуги в Дії.
«Якщо через окупацію або бойові дії ви втратили зв’язок із роботодавцем і не можете припинити трудові відносини — записуйтеся на бета-тест нової послуги в Дії. Долучайтеся, щоб звільнитися з роботи онлайн без зайвих візитів і після офіційного припинення трудових відносин отримати доступ до послуг служби зайнятості: допомоги по безробіттю, перекваліфікації та пошуку роботи» — йдеться в повідомленні.
Хто може долучитися до тестування?
- повнолітні громадяни України,
- офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах або організаціях на тимчасово окупованих територіях.
Для участі потрібно:
- мати податковий номер
- ID-картку або біометричний закордонний паспорт у Дії
- не мати статусу безробітного й не подавати заяву про його отримання
Заповнюйте форму та очікуйте на підтвердження участі в бета-тесті.
Нагадаємо, платформа «Обрій» реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.
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