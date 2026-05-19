Не оцифрували трудову книжку: чи буде штраф після 10 червня

Трудова книжка в ноутбуці

До 10 червня 2026 року в Україні триває перехід на електронний облік трудової діяльності. Саме до цієї дати громадянам рекомендують оцифрувати паперові трудові книжки. При цьому жодних штрафів за несвоєчасне подання документів не передбачено, однак у майбутньому це може створити певні труднощі.

Про це повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради з захисту прав осіб, постраждалих від збройної агресії Ольга Алтуніна.

Штрафи за неоцифровану трудову книжку

Найважливіше для працівників — фінансових санкцій за неоцифровану трудову книжку немає.

Дедлайн 10 червня 2026 року є рекомендаційним, а не примусовим.

Тобто якщо людина не подасть документи до 10 червня, штрафувати її не будуть. Водночас відкладати оцифрування не варто, адже це може ускладнити підтвердження трудового стажу, особливо за періоди роботи до 2004 року.

Чому важливо оцифрувати трудову книжку

Оцифрування — це перенесення даних із паперової трудової книжки до реєстру Пенсійного фонду України.

Слід враховувати, що:

інформація про стаж після 2004 року, як правило, уже міститься в електронній системі;

дані про стаж до 2004 року підтверджуються переважно паперовими документами;

без внесення цих відомостей до реєстру можуть виникнути затримки при призначенні пенсії.

Як подати документи

Передати трудову книжку для оцифрування можна кількома способами:

через роботодавця;

самостійно через портал Пенсійного фонду України;

особисто у сервісному центрі ПФУ.

Разом із трудовою книжкою рекомендують подавати й інші документи, які можуть підтвердити стаж, зокрема дипломи, військовий квиток, свідоцтва та довідки.

Що потрібно перевірити перед поданням

Перед завантаженням документів варто уважно переконатися, що:

правильно зазначені прізвище, ім’я, по батькові та дати;

усі записи про прийняття на роботу та звільнення добре читаються;

сканкопії якісні, а печатки та підписи чітко видно.

Що робити, якщо трудова книжка втрачена

Якщо документ загублено, пошкоджено або в ньому є помилки, для підтвердження стажу можуть знадобитися додаткові документи або довідки з архівів. Тому вирішення таких питань краще не відкладати до моменту оформлення пенсії.

Раніше ми повідомляли, що в Україні і жінки, і чоловіки можуть вийти на пенсію у 60 років. Проте сам по собі вік не гарантує призначення виплат: ключове значення має наявність необхідного страхового стажу.

