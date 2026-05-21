В Україні впровадили прямі договори купівлі-продажу електроенергії між її виробниками та бізнесом Сьогодні 17:21 — Енергетика

Виробники електроенергії з об’єктів розподіленої генерації України зможуть укладати прямі двосторонні договори зі споживачами без обов’язкового проведення електронних аукціонів з продажу.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Прямі договори без обов’язкових аукціонів

Відповідно до змін, виробники електроенергії з об’єктів розподіленої генерації зможуть укладати прямі двосторонні договори зі споживачами без обов’язкового проведення електронних аукціонів з продажу.

Ухвалені зміни також сприятимуть можливості укладення прямих двосторонніх договорів між споживачами та такими виробниками без обов’язкового проведення електронних аукціонів. Це дозволить сторонам безпосередньо погоджувати умови постачання електричної енергії на взаємовигідних умовах.

Розвиток РРА-контрактів

«Це також важливий крок до поширення практики так званих РРА-контрактів — довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії між генеруючим підприємством та корпоративним споживачем», — зазначив Шмигаль.

Такі договори дають можливість розташувати генерацію безпосередньо поряд із підприємством, яке споживає електроенергію. Це забезпечує безперервне електропостачання навіть в умовах безпекових ризиків, а бізнес отримує прогнозовану ціну на електроенергію та стабільність роботи при одночасному зменшенні навантаження на енергосистему.

Рішення усуває регуляторні обмеження для розвитку розподіленої генерації, спрощує взаємодію між виробниками та споживачами та створює додаткові стимули для інвестицій у нові генеруючі потужності.

Переваги для бізнесу та енергосистеми

Реалізація постанови сприятиме підвищенню гнучкості ринку електричної енергії, розвитку розподіленої генерації, розширенню можливостей для укладення прямих договорів між виробниками та споживачами, а також зміцненню енергетичної стійкості України за рахунок впровадження додаткових генеруючих потужностей.

«Завдяки заохоченню приватних інвестицій у сектор децентралізованої газової генерації швидше буде формуватися нова енергетична архітектура України з високим рівнем автономності регіонів, громад та підприємств», — додав Шмигаль.

Це рішення є одним із послідовних кроків уряду та Міністерства енергетики, спрямованих на створення сприятливих регуляторних умов для розвитку розподіленої генерації та підвищення ефективності роботи ринку електричної енергії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.