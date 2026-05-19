Україна не дала рф шансу заробити на світовій енергетичній кризі, — ISW
З березня 2026 року Україна значно збільшила частоту, дальність та інтенсивність ударів по нафтовій інфраструктурі росії.
За оцінками ISW, це завдало надмірного впливу на російський нафтовий експорт і потужності переробки, підриваючи здатність Москви заробляти на зростанні світових цін.
Читайте також
«Тривалі удари по нафтовій інфраструктурі продовжуватимуть негативно впливати на російські доходи та заважатимуть росії отримувати будь-які довгострокові вигоди від поточного зростання цін на нафту», — прогнозують аналітики.
Власна економічна політика б’є по росії
Додатковим чинником є неоптимальна економічна політика самого Кремля. Підвищення ПДВ у січні 2026 року вже дає каскадний ефект: тіньова економіка зростає, товари та послуги дорожчають, а бажаних податкових надходжень немає.
Читайте також
Міністр економічного розвитку росії Максим Решетніков визнав, що уряд переглянув прогнози зростання ВВП — через дефіцит робочої сили та «зовнішні умови»: санкції і війну на Близькому Сході.
Економічний тиск на росію наростає з кількох боків. Частка проблемних активів у банківській системі рі досягла критичного рівня, у секторі вже фіксують ознаки системної кризи.
Поділитися новиною
Також за темою
Ціни на АЗС 19 травня (інфографіка)
Що буде з енергетикою після війни: глава Мінекономіки дав пояснення
На скільки в Україні є запасів дизелю
Іран націлився на одну з прихованих артерій світової економіки
США відновили санкції проти російської нафти
Німці почали економити електроенергію через війну на Близькому Сході