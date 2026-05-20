Німеччина заявила про остаточну відмову від російських енергоносіїв
Європа не повернеться до залежності від російських енергоносіїв, а енергетична безпека після повномасштабного вторгнення рф в Україну стала частиною національної безпеки.
Про це заявив парламентський державний секретар федерального міністерства економіки та енергетики ФРН Штефан Роуенгоф під час міжнародної конференції «Енергетична безпека — уроки з України» у Берліні, передає Укрінформ.
У Європі переглянули підхід до енергетичної безпеки
«Повномасштабне вторгнення росії змусило Європу переосмислити енергетичну безпеку. Воно зруйнувало старі припущення. Воно викрило небезпечні ілюзії», — сказав Роуенгоф.
За його словами, у 2022 році Європа «стояла на межі енергетичної катастрофи». «Газпром контролював чверть газових сховищ Німеччини. Більше половини нашого імпорту газу надходило з росії. Ці дні минули, і вони не повернуться. Європа не повернеться до російських нафти і газу — ні зараз, ні будь-коли», — наголосив представник німецького уряду.
Він підкреслив, що росія використовує енергетику як інструмент війни.
«Енергетичні війни росії виходять далеко за межі шантажу. Її безперервні удари по енергосистемі України перетворили енергетичну інфраструктуру на поле бою», — сказав Роуенгоф.
Головними постачальниками стали Норвегія та США
За словами посадовця, Німеччина повністю перебудувала власну енергетичну політику після початку російської агресії.
«Німеччина перебудувала свою енергетичну політику з нуля, насправді замінивши 100% російського трубопровідного газу. Ми у рекордний час побудували LNG-інфраструктуру світового класу», — заявив він.
Роуенгоф зазначив, що нині близько половини потреб Німеччини у природному газі забезпечує Норвегія, а головним партнером із постачання LNG стали США.
Водночас, за його словами, Берлін посилив захист критичної інфраструктури.
«Ми захищаємо трубопроводи, мережі та підводну інфраструктуру фізичними, цифровими та військовими засобами. Наш військово-морський флот патрулює Північне та Балтійське моря, щоб стримувати саботаж і контролювати російський тіньовий флот», — сказав представник Мінекономіки ФРН.
Він наголосив, що енергетична безпека тепер є частиною національної безпеки Німеччини: «Енергетична безпека тепер є частиною нашої національної безпеки. Нова Рада національної безпеки Німеччини координує ці зусилля».
