ЄС попереджає уряди про ризик бюджетної кризи через зростання цін на енергоносії — FT

Енергетика
25
Європейська комісія попереджає уряди країн-членів про ризик бюджетної кризи через різке зростання цін на енергоносії. Надмірні субсидії, податкові пільги та обмеження цін можуть спровокувати повторення фінансового шоку 2022 року та посилити інфляцію.
Про це пише Financial Times.

Позиція ЄС

Як зазначається, представники ЄС наполягають, що субсидії, податкові пільги та обмеження цін повинні бути тимчасовими та обмеженими за обсягом, щоб уникнути негативних наслідків для економіки.
«Те, що відбувається в одному секторі економіки, може поширитися на всю суспільну систему», — зазначив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен. Він додав, що Брюссель надає країнам «технічну допомогу» для розробки політичних інструментів у межах наявного фіскального простору.
Низка держав, зокрема Італія, Польща та Іспанія, вже знизили акцизи на паливо, а деякі країни закликають послабити правила державної допомоги ЄС. Рим просить Брюссель надати більше фіскальної свободи, щоб уряди мали можливість діяти у разі енергетичного шоку.

Зростання цін

Ціни на нафту та газ у Європі зросли приблизно на 60% після ударів США по Ірану, що викликало побоювання щодо дефіциту дизеля та авіаційного палива. Президент ЄЦБ Крістін Лагард застерегла, що широкомасштабні та безстрокові заходи можуть надмірно стимулювати попит і підвищити інфляцію. Вона наголосила на необхідності тимчасових, цільових та адаптованих заходів.
ЄС також підкреслює, що надмірні витрати на енергетику мають «серйозні фіскальні наслідки», оскільки уряди вже стикаються з високим борговим навантаженням після пандемії COVID-19 та війни в Україні. Наприклад, співвідношення державного боргу до ВВП у країнах ЄС зросло з 77,8% у 2019 році до 82,1% у третьому кварталі минулого року.
Крім того, фінансові міністри Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії та Австрії запропонували ввести загальноєвропейський «податок на надприбутки» енергетичних компаній, щоб зменшити тиск на економіку та громадян. Польща вже знизила ПДВ і акцизи на паливо, компенсуючи втрати податків планованим податком на прибуток енергетичних компаній.
«У кризовій ситуації іноді доводиться підтримувати та субсидувати речі, які зазвичай не розглядали б, але це має бути короткостроково», — підсумував Йоргенсен.
За матеріалами:
Слово і Діло
ЄСЕнергоресурси
