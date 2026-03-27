Ціни на нафту реагують на паузу США в ударах по енергетиці Ірану Сьогодні 09:55 — Енергетика

Ціни на нафту наприкінці тижня знизилися після того, як президент США Дональд Трамп продовжив паузу в ударах по енергетичних об’єктах Ірану ще на 10 днів. Це послабило короткостроковий тиск на ринок, хоча загальна напруга залишається високою.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінилися котирування

На тлі новин про паузу:

ф’ючерси на Brent знизилися на 4 центи — до 107,97 долара за барель;

американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 40 центів — до 94,08 долара за барель.

Попри це, за тиждень ринок показує спад:

WTI, яка раніше зросла на 40% після ударів по Ірану 28 лютого, втратила 4,6%;

Brent, що з початку війни додала понад 48%, за тиждень подешевшала на 4%.

«Попри розмови про деескалацію, нафта торгується з огляду на тривалість війни, а не лише на заголовки. Будь-які прямі пошкодження нафтової інфраструктури або затяжний конфлікт можуть змусити ринки швидко переглянути ціни в бік зростання», — сказала аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Попри тимчасову паузу, ситуація залишається напруженою:

Трамп продовжив дедлайн для Ірану до 6 квітня щодо відкриття Ормузької протоки;

США перекинули на Близький Схід тисячі військових;

розглядається варіант наземної операції для контролю стратегічного нафтового вузла на острові Харк.

Водночас Тегеран критично оцінює пропозиції США.

Іранський посадовець заявив, що американський план є «однобокою і несправедливою».

Масштаб кризи на ринку нафти

Через війну світовий ринок уже втратив близько 11 мільйонів барелів нафти на добу.

Міжнародне енергетичне агентство оцінює ситуацію як більш серйозну, ніж два нафтові шоки 1970-х років і газову кризу, пов’язану з війною росії проти України, разом узяті.

Прогнози: від падіння до $200 за барель

Подальша динаміка залежить від розвитку війни:

аналітики Macquarie Group заявили, що у разі швидкої деескалації ціни можуть піти вниз, але залишаться вищими за доконфліктні;

якщо бойові дії затягнуться до кінця червня — аналітики кажуть про можливе зростання до 200 доларів за барель.

«З кожним днем тиск на ринку посилюється. Країни Азії використовують буферні запаси і зважують коригування попиту», — сказав засновник і генеральний директор XAnalysts Мукеш Сахдев.

