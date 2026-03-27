Нафта по $200: у Білому домі вивчають наслідки такого сценарію Сьогодні 09:17 — Енергетика

Нафтова установка і долар

Посадовці адміністрації Дональда Трампа вивчають, що означатиме для економіки можливе зростання ціни на нафту до 200 доларів за барель.

Про це повідомляють джерела, знайомі з ситуацією, пише Bloomberg

За їхніми словами, йдеться про оцінку потенційних наслідків загострення війни з Іраном і підготовку до можливих кризових сценаріїв.

Не прогноз, а підготовка до ризиків

Моделювання різких стрибків цін на нафту є стандартною практикою в періоди геополітичної напруженості. Воно не означає, що такий сценарій очікується.

Такі розрахунки потрібні, щоб оцінити вплив на економічне зростання та підготуватися до різних варіантів розвитку подій, зокрема до затяжного конфлікту.

Занепокоєння щодо впливу на економіку

Ще до початку війни міністр фінансів Скотт Бессент висловлював занепокоєння, що конфлікт може підштовхнути ціни на нафту вгору і зашкодити економічному зростанню.

За даними джерел, посадовці казначейства вже кілька тижнів інформують Білий дім про ризики, пов’язані з коливаннями цін на нафту та бензин.

Реакція Білого дому

Речник Білого дому Куш Десаї назвав такі повідомлення «хибними». За його словами, хоча адміністрація й аналізує різні сценарії, варіант із ціною нафти 200 доларів за барель не розглядається.

Він також зазначив, що Скотт Бессент не висловлює занепокоєння короткостроковими перебоями у постачанні, спричиненими операцією «Епічна лють», і зберігає впевненість у довгострокових перспективах економіки США та світових енергоринків.

Як змінилися ціни на нафту

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого ціни на нафту суттєво зросли.

Зокрема:

нафта West Texas Intermediate подорожчала приблизно на 30% — до 91 долара за барель;

нафта марки Brent зросла майже на 40% — до близько 102 доларів за барель.

Міністр енергетики Кріс Райт 12 березня заявив, що стрибок цін до 200 доларів за барель є «малоймовірним».

Що означала б нафта по $200

Зростання ціни до 200 доларів за барель стало б серйозним шоком для світової економіки. З урахуванням інфляції такий рівень фіксувався лише один раз за останні 50 років — у 2008 році, перед світовою фінансовою кризою.

Навіть нижчі ціни можуть мати значний ефект.

За оцінками Bloomberg Economics, рівень у 170 доларів за барель протягом кількох місяців призведе до зростання інфляції в США та Європі та уповільнить економічне зростання.

Вплив на світ і США

Дональд Трамп заявив, що його не турбує зростання цін на енергоносії та припустив, що це навіть може бути вигідно для США. Він також очікує різкого падіння цін після завершення війни.

Втім, майже повне припинення постачання через Ормузьку протоку, через яку проходить до п’ятої частини світового експорту нафти і газу, вже негативно вплинуло на економіки різних країн.

Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що бойові дії посилили інфляційні ризики. Центральні банки у Франкфурті, Лондоні та Японії готуються до можливого підвищення ставок уже наступного місяця.

У США найбільш відчутним наслідком стало зростання роздрібних цін на бензин на 30%, що нівелювало їхнє падіння протягом попереднього року.

Водночас голова Федеральної резервної системи Джером Павелл зазначив, що наразі ще зарано оцінювати повний вплив зростання цін на нафту на економіку США.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.