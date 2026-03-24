0 800 307 555
400 млн барелів не вистачає: МЕА готується до вивільнення нових нафтових резервів

Міжнародне енергетичне агентство консультується з урядами країн-членів, щоб за потреби вивільнити більше нафти зі стратегічних резервів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола.
«Якщо це (додаткове вивільнення резервів. — Ред.) буде необхідно, ми, звісно, зробимо це. Ми вивчаємо ситуацію, аналізуємо та оцінюємо ринки, а також обговорюємо це з нашими країнами-членами», — заявив Бірол.
Також він повідомив, що немає конкретного рівня цін на нафту, який спричинив би вивільнення резервів.
«Вивільнення запасів допоможе заспокоїти ринки, але це не є рішенням. Це лише допоможе зменшити негативний вплив на економіку», — каже директор МЕА.

Ситуація на Близькому Сході

Бірол охарактеризував теперішню кризу на Близькому Сході як «дуже серйозну» і гіршу, ніж два нафтові шоки 1970-х років та вплив війни між росією та Україною на нафтогазовий ринок разом узяті.
Також він зазначив, що окрім країни-члени МЕА окрім вивільнення резервів можуть на національному рівні знизити обмеження швидкості, запровадити роботу з дому або зменшити споживання енергії.

Довідка Finance.ua:

  • МЕА — орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);
  • агентство займається консультуванням та аналізом енергетичної безпеки у країнах-членах, якими є більшість розвинених країн Європи, а також США, Канада, Японія, Корея, Нова Зеландія та Австралія.
За матеріалами:
Економічна Правда
