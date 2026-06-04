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Якщо роутер став погано роздавати Wi-Fi: що зробити

Фінтех і Картки
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Якщо роутер став погано роздавати Wi-Fi: що зробити
Якщо роутер став погано роздавати Wi-Fi: що зробити
Експерти кажуть, що регулярний перезапуск роутера — запорука стабільної роботи домашньої мережі, і ігнорувати його не варто.
Перезавантаження очищає тимчасові дані та дозволяє пристрою заново встановити з’єднання з провайдером, йдеться у статті SlashGear.

Як часто перезавантажувати роутер

Фахівці зазначають, що універсального правила не існує. Для більшості домашніх мереж достатньо перезавантажувати роутер хоча б раз на місяць.
Якщо в квартирі багато підключених пристроїв, активно використовуються стрімінгові сервіси, онлайн-ігри та системи розумного будинку, процедуру можна виконувати раз на два-три тижні. Перезавантаження також допомагає після встановлення оновлень прошивки.
При цьому експерти попереджають: якщо роутер доводиться перезавантажувати щодня або по декілька разів на тиждень, проблема може бути пов’язана не з програмними збоями, а з перегрівом обладнання, несправністю блоку живлення, проблемами на стороні провайдера або застарілим пристроєм.

Як правильно перезавантажити

Деякі роутери оснащені кнопкою живлення, а деякі — ні. У будь-якому разі найпростіший спосіб повністю перезавантажити пристрій — витягнути його з розетки, почекати 30 секунд, а потім знову підключити.
Така процедура запускає повний цикл перезавантаження, очищаючи тимчасові дані та заново запускаючи всі процеси та мережеві служби роутера.
Тим, хто не хоче щоразу вимикати роутер вручну, можуть допомогти фірмові мобільні додатки виробників. Багато сучасних моделей дозволяють виконати перезавантаження віддалено зі смартфона. Крім того, деякі пристрої підтримують автоматичний розклад перезапуску.
При цьому важливо не плутати перезавантаження зі скиданням налаштувань. Перезавантаження лише перезапускає пристрій і не зачіпає параметри мережі, тоді як скидання до заводських налаштувань видаляє збережені паролі, ім’я Wi-Fi-мережі та інші налаштування користувача. Використовувати його варто лише в крайньому разі при серйозних неполадках.
За матеріалами:
Finance.ua
ФінтехЕнергетика
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