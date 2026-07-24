Банкомат «з'їв» гроші: основні причини та поради Сьогодні 20:01 — Фінтех і Картки

Банкомат

Попри те, що сучасні банкомати та термінали самообслуговування оснащені кількома датчиками контролю купюр, вони залишаються складними механічними пристроями. Через це під час внесення готівки інколи можуть виникати збої.

Найпоширенішими причинами є:

технічна несправність. Купюра може застрягти всередині купюроприймача, механізм може зупинитись під час перерахунку або відбудеться програмний збій;

перебої з електроживленням чи зв’язком. Якщо під час операції пропадає електрика чи зв’язок терміналу з процесинговим центром банку, операція може перерватися;

пошкоджені чи нестандартні купюри. Сильно пом’яті, вологі, надірвані або склеєні банкноти іноді не проходять коректної обробки;

переповнена касета для прийому готівки. Рідкісна, але можлива ситуація, особливо в терміналах з великим навантаженням;

помилка програмного забезпечення. Іноді операція зависає вже після прийому грошей, але до завершення запису у банківській системі.

Як зменшити ризик виникнення проблем

Повністю виключити ймовірність технічного збою неможливо, однак її можна суттєво знизити. Фахівці рекомендують:

не користуватися терміналами, які мають ознаки несправності;

не вносити великі суми однією пачкою, краще розділити їх на кілька операцій;

не використовувати сильно зім’яті або пошкоджені банкноти;

за можливості користуватися терміналами, розташованими у відділеннях банків, де працівники можуть оперативно зафіксувати проблему;

обов’язково зберігати чек до моменту зарахування коштів;

під час внесення великих сум зробити фото екрана після підтвердження операції.

Що робити у разі збою

У більшості випадків, коли банкомат або термінал не зараховує внесені кошти, гроші повертають клієнту. Проте це відбувається лише після перевірки журналів операцій та інкасації пристрою, тому миттєвого вирішення ситуації очікувати не варто.

Головне не панікувати та якомога швидше звернутися до банку. Чим раніше буде зареєстровано звернення і чим більше доказів матиме клієнт (чек, фотографія екрана, номер термінала, точний час проведення операції), тим вищі шанси на швидке повернення коштів.

Докладніше про порядок дій у такій ситуації читайте у статті «Банкомат або термінал самообслуговування „з'їв“ ваші гроші: що робити».

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що під час зняття коштів через банкомати діють певні ліміти, які встановлюють як Національний банк, так і самі банки.

Під час воєнного стану Національний банк України зберігає обмеження на видачу готівки з рахунків. Наразі загальний добовий ліміт становить 100 тис. грн на території України.

Водночас НБУ не визначає, скільки купюр банкомат може видати за одну операцію. Це залежить від технічних можливостей пристрою та внутрішніх правил банку. Наприклад, у ПриватБанку клієнти можуть зняти від 20 тис. до 40 тис. грн протягом трьох годин, тоді як для власників карток інших банків ліміт становить 20 тис. грн за одну операцію.

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