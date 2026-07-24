Банкомат «з'їв» гроші: основні причини та поради
- технічна несправність. Купюра може застрягти всередині купюроприймача, механізм може зупинитись під час перерахунку або відбудеться програмний збій;
- перебої з електроживленням чи зв’язком. Якщо під час операції пропадає електрика чи зв’язок терміналу з процесинговим центром банку, операція може перерватися;
- пошкоджені чи нестандартні купюри. Сильно пом’яті, вологі, надірвані або склеєні банкноти іноді не проходять коректної обробки;
- переповнена касета для прийому готівки. Рідкісна, але можлива ситуація, особливо в терміналах з великим навантаженням;
- помилка програмного забезпечення. Іноді операція зависає вже після прийому грошей, але до завершення запису у банківській системі.
Як зменшити ризик виникнення проблем
- не користуватися терміналами, які мають ознаки несправності;
- не вносити великі суми однією пачкою, краще розділити їх на кілька операцій;
- не використовувати сильно зім’яті або пошкоджені банкноти;
- за можливості користуватися терміналами, розташованими у відділеннях банків, де працівники можуть оперативно зафіксувати проблему;
- обов’язково зберігати чек до моменту зарахування коштів;
- під час внесення великих сум зробити фото екрана після підтвердження операції.
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