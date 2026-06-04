Експорт електроенергії у травні зріс майже у 3 рази Сьогодні 05:26 — Енергетика

Експорт електроенергії у травні зріс майже у 3 рази

У травні порівняно з квітнем Україна збільшила експорт електроенергії у 2,8 рази до 94 тис. МВт-год.

Про це пише видання ExPro.

У повідомленні сказано, що найбільше зростання зафіксовано за румунським напрямом більш, ніж у п’ять разів до 16,2 тис. МВт-год.

Найбільші обсяги експорту традиційно припадають на угорський напрямок, який забезпечив 64% усіх поставок електроенергії за кордон у травні.

Загалом з початку 2026 року Україна експортувала 157,5 тис. МВт-год електроенергії.

При цьому у січні та лютому експорт електроенергії був відсутній.

У порівнянні з травнем 2025 року обсяги експорту залишилися майже на тому ж рівні.

За розрахунками ExPro, імпорт електроенергії у травні скоротився на 29% порівняно з квітнем до 398 тис. МВт-год.

Поставки зменшилися за всіма напрямками, окрім Словаччини.

Найбільший обсяг імпорту також припав на угорський напрямок — 52% від загального обсягу поставок.

Водночас у порівнянні з травнем 2025 року імпорт електроенергії до України зріс на 3%.

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