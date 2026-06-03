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Скільки коштує 3 червня бензин, дизель та газ (інфографіка)

Енергетика
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Скільки коштує 3 червня бензин, дизель та газ (інфографіка)
Скільки коштує 3 червня бензин, дизель та газ (інфографіка)
Третього червня бензинн, а АЗС України має таку ціну: на найпопулярніший А-95 стартують від 74,90 грн на «Укрнафті», тоді як на OKKO та WOG — 79,90 грн, а на SOCAR — 79,99 грн.
Вартість звичайного ДП на ринку коливається в межах 85,90−88,99 грн/л.
Найдешевше автогазом можна заправитися можна на «Укрнафті» за 45,90 грн, тоді як на станціях OKKO та WOG ціна становить 47,90 грн, а на SOCAR — 47,99 грн.
Скільки коштує 3 червня бензин, дизель та газ (інфографіка)
За час дії програми «Кешбек на пальне» 2,3 млн українців отримали грошову компенсацію. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко: «Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи. Він діяв з 20 березня по 31 травня», — йдеться у повідомленні. Національна програма дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального".
За її словами, 91% користувачів цієї програми є власниками автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна.
За час дії програми було відкрито близько 500 тисяч нових карток Національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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