Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС стався найтриваліший збій через повідомлення про посилення військової активності поблизу. Його слова цитує сайт МАГАТЕ.
В середу на ЗАЕС впродовж близько 12 годин не працювали ні стаціонарні телефонні лінії, ні інтернет-зʼєднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні.
«Причина відключення спочатку не була зрозуміла, але воно збіглося в часі з повідомленнями про обстріли міста Енергодар, де проживає більшість співробітників станції. Це стало ще одним нагадуванням про постійні виклики, пов’язані із забезпеченням ядерної безпеки та фізичної охорони, а також запобіганням аваріям під час конфлікту як на ЗАЕС, так і на діючих АЕС України та на Чорнобильській АЕС», — зазначили у МАГАТЕ.
У відомстві підкреслили, що останнім часом в районі станції не один раз фіксували перебої з електропостачанням через бойові дії.
«Інциденти, що впливають на критичну електричну інфраструктуру, прямо суперечать семи незамінним принципам і ще раз підкреслюють надзвичайну вразливість ситуації із зовнішнім електропостачанням в Україні. Захист підстанцій та підключень до енергомережі має залишатися пріоритетом для збереження стабільного та надійного електропостачання ядерних об’єктів», — заявив сам Гроссі.