На ЗАЕС найтриваліший збій звʼязку — МАГАТЕ

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС стався найтриваліший збій через повідомлення про посилення військової активності поблизу. Його слова цитує сайт МАГАТЕ.
В середу на ЗАЕС впродовж близько 12 годин не працювали ні стаціонарні телефонні лінії, ні інтернет-зʼєднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні.
«Причина відключення спочатку не була зрозуміла, але воно збіглося в часі з повідомленнями про обстріли міста Енергодар, де проживає більшість співробітників станції. Це стало ще одним нагадуванням про постійні виклики, пов’язані із забезпеченням ядерної безпеки та фізичної охорони, а також запобіганням аваріям під час конфлікту як на ЗАЕС, так і на діючих АЕС України та на Чорнобильській АЕС», — зазначили у МАГАТЕ.
У відомстві підкреслили, що останнім часом в районі станції не один раз фіксували перебої з електропостачанням через бойові дії.
«Інциденти, що впливають на критичну електричну інфраструктуру, прямо суперечать семи незамінним принципам і ще раз підкреслюють надзвичайну вразливість ситуації із зовнішнім електропостачанням в Україні. Захист підстанцій та підключень до енергомережі має залишатися пріоритетом для збереження стабільного та надійного електропостачання ядерних об’єктів», — заявив сам Гроссі.
Він сказав, що стабільні постачання дизельного пального залишаються дуже важливими для підтримки системи охолодження реакторів та резервного енергопостачання ЗАЕС.
Також агентство повідомило, що команда МАГАТЕ на Чорнобильській АЕС була поінформована, що впродовж минулого тижня в зоні спостереження обʼєкта було виявлено 20 безпілотників.
За матеріалами:
Finance.ua
