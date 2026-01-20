Пошкоджено ключові підстанції України — МАГАТЕ не згадало росію Вчора 15:33 — Енергетика

Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання, йдеться у повідомленні МАГАТЕ, в якому жодним словом не згадується рф.

Кілька українських електричних підстанцій, які мають ключове значення для забезпечення ядерної безпеки, пошкоджені внаслідок російських ударів. Про це повідомило МАГАТЕ у вівторок, 20 січня.

«Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали внаслідок масштабної військової активності сьогодні вранці. Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також було пошкоджено лінії електропередачі, що з’єднують інші атомні електростанції», — йдеться у повідомленні, в якому жодним словом не згадується росія.

За словами Гроссі, МАГАТЕ «активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку».

Нагадаємо, 19 січня перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль поінформував Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру з можливими ударами по об’єктах і мережах, що обслуговують атомні станції.

