Війна в Ірані може збільшити доходи рф до 250 мільярдів доларів

Війна в Ірані принесе путіну до 250 млрд доларів, якщо затягнеться до вересня

Військові дії США та Ізраїлю в Перській затоці вплинуть і на війну в Україні. Через зростання цін на енергоносії рф може отримати додатково до 84 мільярдів доларів у 2026 році навіть за найсприятливішим сценарієм, якщо війна швидко завершиться.

До такого висновку прийшла група економістів аналітичного центру KSE Institute при Київській школі економіки, інформує Der Spiegel.

Як зміняться доходи рф за швидкого завершення війни

Згідно з першим сценарієм, війна з Іраном завершується до середини квітня. Ціни на нафту у світі підіймаються приблизно до 100 доларів за барель, газ також дорожчає.

Зрештою, росія отримує від експорту нафти 169 млрд доларів замість очікуваних 99 млрд, а продаж газу приносить ще 50 млрд доларів. Загалом доходи кремля від енергоносіїв зростають на 84 млрд доларів.

Що буде, якщо бойові дії затягнуться

Згідно з другим сценарієм, війна триватиме до кінця травня. Ціни на нафту тимчасово підіймаються до 140 доларів за барель, але потім швидко падають, бо видобуток у регіоні та морські перевезення через Ормузьку протоку відновлять.

Під час активних бойових дій та блокади протоки доходи рф від нафти зростають до майже 30 млрд доларів на місяць, тоді як раніше вони були близько 8 млрд.

До кінця року за цим сценарієм росія заробить приблизно на 161,3 млрд доларів більше, ніж могла б без війни з Іраном.

Загальні доходи від експорту енергоносіїв збільшаться приблизно на 135%, а державні надходження зростуть на 97 млрд доларів.

Тривалий конфлікт

За третім варіантом війна триватиме близько шести місяців і закінчиться наприкінці вересня. Після цього постачання нафти та газу з регіону швидко відновиться. Ціни на нафту можуть піднятися до 150−200 доларів за барель, а ціни на скраплений газ також виростуть.

Тоді влітку щомісячні доходи росії від експорту сягатимуть майже 50 млрд доларів. До кінця року загальні надходження від продажу нафти та газу можуть досягти 386,6 млрд доларів, що на 252,4 млрд більше, ніж без конфлікту з Іраном, і навіть перевищить прибутки рф 2022 року під час попередньої енергетичної кризи.





