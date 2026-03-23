Війна Ірану та США поставила під загрозу розвиток ШІ-галузі — СОТ

Прапори Ірану та США

Світова організація торгівлі (СОТ) попередила, що тривалий період високих цін на нафту може обмежити розвиток ринку ШІ. Основним фактором ризику названо конфлікт на Близькому Сході, що впливає на вартість енергоносіїв і добрив.

Головний економіст СОТ Роберт Стайгер зазначив, що бум ШІ безпосередньо залежить від доступності енергії. За його словами, якщо високі ціни збережуться протягом року, це здатне стримати зростання інвестицій у галузь.

Він підкреслив, що розвиток ШІ потребує значних обчислювальних потужностей і, відповідно, енергоресурсів. В умовах зростання цін це збільшує витрати компаній і може знизити темпи впровадження нових технологій.

Тиск на торгівлю та інвестиції

У доповіді «Глобальний торговельний прогноз» СОТ зазначає, що ситуація на Близькому Сході стала ключовим ризиком для світової економіки. Основні побоювання пов’язані з можливими перебоями у постачанні нафти та добрив.

Експерти наголошують: саме ці фактори можуть суттєво вплинути на промислове виробництво та глобальні продовольчі ринки.

Інвестиції в ШІ: драйвер і водночас невизначеність

Окрему увагу СОТ приділяє інвестиціям у штучний інтелект. Вкладення у цей сектор залишаються концентрованими в руках невеликої кількості великих компаній, а сама технологія поки що не довела стабільної економічної ефективності.

Водночас ШІ продовжує бути важливим фактором зростання. За оцінками організації, близько 70% приросту інвестицій у Північній Америці у 2025 році припало саме на товари, пов’язані зі штучним інтелектом.

Світова торгівля сповільнюється

Попри посилення торговельної політики США та зростання тарифів, у 2025 році світова торгівля товарами зросла на 4,6%. Однак уже у 2026 році очікується різке уповільнення — до 1,9%.

СОТ попереджає, що тривале збереження високих цін на енергоносії може ще більше пригальмувати торгівлю — приблизно на 0,5%.

Крім того, перебої у постачанні з країн Перської затоки здатні викликати ланцюгову реакцію у глобальних логістичних ланцюгах. Це також підвищує ризики для продовольчої безпеки.

За оцінками експертів, нинішня геополітична напруженість посилює тиск на міжнародну торговельну систему. Водночас вплив СОТ поступово слабшає через зростання протекціонізму та порушення міжнародних угод найбільшими економіками світу.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.