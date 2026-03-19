Moody's попереджає, що війна в Ірані ускладнює уникнення рецесії в США Сьогодні 09:45

Moody’s Analytics прогнозує 49% ймовірність рецесії в Сполучених Штатах протягом наступних 12 місяців, що є найвищим рівнем за останні роки.

Про це пише Еuronews

Усім рецесіям у країні, окрім рецесії, спричиненої COVID-19, передувало зростання цін на нафту.

Впливова фінансова фірма Moody’s попередила, що її основна економічна модель, заснована на штучному інтелекті, оцінювала ймовірність входження Сполучених Штатів у рецесію протягом наступних 12 місяців до війни з Іраном на рівні 49%, і попередила, що зростання цін на нафту, ймовірно, призведе до того, що ця ймовірність перевищить 50%.

Компанія також наголосила, що модель має солідний послужний список і що поточна ймовірність рецесії є найвищою за останні роки. Euronews поспілкувалася з головним економістом Moody’s Analytics Марком Занді, який пояснив, що «нещодавнє відновлення головним чином зумовлене слабкими даними ринку праці, але майже всі економічні показники пом’якшилися з кінця минулого року».

Трохи історії

Крім того, чутливість моделі до вартості енергоносіїв не випадкова. Кожній рецесії в США з часів Другої світової війни, за винятком тієї, що була спричинена пандемією COVID-19, передувало зростання цін на нафту.

Хоча Сполучені Штати зараз виробляють приблизно стільки ж сирої нафти, скільки споживають, Занді пояснив, чому вищі ціни продовжують завдавати значної шкоди.

«Вищі ціни на нафту набагато більше шкодять американським споживачам і змушують їх обмежувати витрати набагато швидше, ніж вони переконують американських виробників збільшувати інвестиції та виробництво», — зазначив економіст.

Як було підкреслено в нещодавньому аналізі Euronews, ринки можуть недооцінювати потенціал війни Ірану для порушення роботи світових енергетичних ринків і, як наслідок, шкоди світовій економіці, особливо якщо конфлікт затягнеться.

Ормузька протока, через яку проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти, залишається заблокованою, а конфлікт Іран-контрас не показує жодних ознак вщухання. Американська еталонна нафта наразі торгується за ціною 94 долари (81,40 євро) за барель.

Як пояснив Euronews, що американські виробники навряд чи швидко збільшать пропозицію, оскільки вважають, що це зростання цін буде тимчасовим.

Що підживлює побоювання щодо рецесії

Низький рівень зайнятості є основним фактором, що збільшує ймовірність рецесії у Сполучених Штатах.

«Рівень зайнятості впав у лютому і протягом останнього року був більш-менш незмінним. Зайнятість є найкращим показником одночасної економічної активності», — пояснив економіст, який також вказав на інші ознаки слабкості, такі як зниження кількості дозволів на будівництво житла та споживчої довіри.

Однак головний економіст Moody’s додав важливе застереження: «Якщо ринку праці вдасться витримати темпи, я не думаю, що однієї лише вищої інфляції буде достатньо, щоб підштовхнути економіку США до рецесії».

