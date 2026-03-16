0 800 307 555
Нафтові компанії США отримають рекордні прибутки через війну на Близькому Сході

Ціни на нафту зростають через конфлікт на Близькому Сході
Ціни на нафту зростають через конфлікт на Близькому Сході
Зростання цін на нафту на тлі конфлікту між США та Іраном може принести значні додаткові прибутки нафтовим компаніям. Найбільше виграти від цієї ситуації можуть американські виробники.
Про це повідомляє Financial Times, аналізуючи ціни на нафту та можливості її видобутку.
За оцінками інвестиційного банку Jefferies, нафтові компанії США можуть отримати до 63 млрд доларів додаткового прибутку, якщо ціни на нафту утримаються на нинішньому рівні.
Лише за один місяць додаткові доходи можуть сягнути близько 5 млрд доларів, адже з початку конфлікту ціни на нафту зросли приблизно на 47%.
Аналітики зазначають, що найбільше виграють американські виробники сланцевої нафти. На відміну від великих транснаціональних корпорацій, вони менше залежать від видобутку в регіоні Перської затоки.

Хто втрачає і хто ще отримує вигоду

Великі міжнародні нафтові компанії, зокрема ExxonMobil, Chevron, BP, Shell та TotalEnergies, мають значні активи в Перській затоці. Через напруження у регіоні та обмеження судноплавства через Ормузьку протоку їхній бізнес постраждав сильніше.
Водночас вигоду від зростання цін на нафту отримує і рф. За оцінками аналітиків, країна може додатково заробляти до 150 млн доларів щодня від експорту нафти.
Загалом, за підрахунками Financial Times, після фактичного закриття Ормузької протоки рф уже могла отримати від 1,3 до 1,9 млрд доларів додаткових податкових надходжень. Підвищений попит на її нафту демонструють, зокрема, Індія та Китай.
Аналітики також прогнозують, що до кінця березня додаткові доходи російського бюджету від експорту нафти можуть становити від 3,3 до 4,9 млрд доларів, якщо ціна на російську нафту марки Urals триматиметься на рівні 70−80 доларів за барель.
За матеріалами: Діло
Діло
