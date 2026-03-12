Підвищення цін на нафту може збільшити доходи росії — Пишний Сьогодні 14:28 — Світ

Голова НБУ Андрій Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що ескалація конфлікту навколо Ірану може створити додаткові ризики для української економіки та водночас принести фінансові вигоди росії.

Про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg

За словами Пишного, напруження на Близькому Сході вже призвело до зростання світових цін на нафту. Це може погіршити торговельний баланс України та підвищити витрати на енергоносії. У результаті інфляційний тиск може посилитися.

За оцінками НБУ, індекс споживчих цін, який у лютому зріс до 7,6% у річному вимірі, може додатково підвищитися на 0,9 відсоткового пункту.

Водночас зростання цін на нафту може збільшити доходи росії.

«Підвищення цін на нафту створює додатковий фіскальний простір для володимира путіна і надає більше ресурсів для фінансування військової машини», — зазначив Пишний.

Ризик скорочення військової підтримки

Голова НБУ також звернув увагу на іншу потенційну проблему — зміщення міжнародної уваги від війни в Україні.

За його словами, тривалий конфлікт на Близькому Сході може вплинути на доступ України до важливих видів озброєння. Зокрема, існує ризик скорочення запасів ракет для систем протиповітряної оборони.

«Якщо конфлікт буде тривалим і інтенсивним, це може безпосередньо вплинути на доступ України до боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони», — зазначив Пишний.

Читайте також Економічні наслідки війни США проти Ірану вже вийшли за межі Близького сходу — Bloomberg

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Україна значною мірою залежить від фінансової підтримки міжнародних партнерів. Найбільшими донорами залишаються Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд. МВФ вже погодив чотирирічну програму фінансової допомоги обсягом 8 млрд доларів. Водночас погоджений у грудні пакет кредитної підтримки від ЄС на 90 млрд євро наразі заблокований через енергетичну суперечку між Україною та Угорщиною.

Попри це Пишний очікує, що фінансування може надійти у перші тижні квітня. Якщо фінансова підтримка затримається, Україна має альтернативні варіанти фінансування. Серед них залучення коштів на внутрішньому ринку державного боргу або використання механізму монетизації бюджетних потреб.

«У моєму кабінеті є ціла полиця з різними планами Б», — зазначив Пишний, додавши, що такі сценарії розглядаються на випадок непередбачених ситуацій.

