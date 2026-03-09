0 800 307 555
укр
«Готуйтесь до немислимого»: голова МВФ попередила про наслідки конфлікту на Близькому Сході

Світ
409
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва
Тривале загострення конфлікту на Близькому Сході може негативно вплинути на фінансові ринки, економічне зростання та інфляцію у світі.
Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Bloomberg.

Ринки можуть зіткнутися з новими ризиками

«Якщо новий конфлікт виявиться затяжним, він має очевидний потенціал вплинути на ринкові настрої, економічне зростання та інфляцію, створюючи нові виклики для економічної політики», — зазначила вона.
Вона також наголосила, що нові економічні потрясіння можуть виникнути навіть після завершення конфлікту. Це означає, що період невизначеності для світової економіки може зберігатися й надалі.
«У цьому новому глобальному середовищі подумайте про немислиме та готуйтеся до цього», — сказала Георгієва.
Георгієва зазначила, що обсяги судноплавства через Ормузьку протоку скоротилися приблизно на 90%. Через цю протоку транспортується близько п’ятої частини світових поставок нафти та значна частка торгівлі скрапленим природним газом (LNG). За її словами, через неї проходить приблизно половина імпорту нафти до Азії та близько чверті імпорту LNG у регіоні.
Для Японії цей маршрут має особливо важливе значення, через Ормузьку протоку країна отримує близько 60% імпортованої нафти та приблизно 11% поставок LNG.

Можливий вплив на інфляцію та економічне зростання

Георгієва окреслила можливі економічні наслідки кризи на Близькому Сході. За її словами, якщо ціни на енергоносії зростуть на 10% і залишатимуться на такому рівні протягом року, це може підвищити глобальну інфляцію приблизно на 0,4 відсоткового пункту та сповільнити економічне зростання.
Більш детальний аналіз МВФ планує оприлюднити у наступному звіті World Economic Outlook, який має вийти у квітні.
В умовах можливих потрясінь Георгієва закликала уряди зміцнювати державні інституції та економічну політику для підвищення стійкості економік.
Вона також рекомендувала використовувати наявні можливості економічної політики для реагування на шоки, водночас відновлюючи фінансові резерви після стабілізації ситуації.
Для Японії, яка імпортує близько 90% нафти з Близького Сходу, різке зростання цін на нафту разом із ослабленням єни може створити ризики стагфляції.
За оцінками Георгієвої, така ситуація може змусити уряд збільшити державні витрати, водночас ускладнюючи спроби центрального банку нормалізувати монетарну політику.
Нагадаємо, раніше Finance.ua вже писав, що війна на Близькому Сході може стати серйозним випробуванням для світової економіки та спричинити нові економічні потрясіння. За словами Георгієвої, глобальна економіка входить у період частіших і менш передбачуваних криз. «Зараз час частіших, більш несподіваних потрясінь. У більшості випадків ми не можемо передбачити їхній точний характер. Але у всіх випадках ми можемо докласти зусиль, щоб підготуватися до них», — заявляла вона.
За матеріалами:
Finance.ua
МВФ
