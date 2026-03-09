0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найсерйозніша проблема за 20 років: Ірак втратив 70% видобутку нафти

Світ
423
Найсерйозніша проблема за 20 років: Ірак втратив 70% видобутку нафти
Найсерйозніша проблема за 20 років: Ірак втратив 70% видобутку нафти
Видобуток нафти в Іраку на головних південних родовищах впав на 70% — до 1,3 млн барелів на добу, оскільки країна не може експортувати нафту через Ормузьку протоку через війну навколо Ірану, хоча до війни видобуток на цих родовищах становив близько 4,3 млн барелів на добу.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.
Падіння видобутку й експорту, як очікується, вдарить по й без того крихких фінансах Іраку, оскільки держава покладається на продаж нафти майже для всіх бюджетних видатків і отримує з цього понад 90% доходів.
Читайте також
«Це найсерйозніша операційна проблема, з якою Ірак стикався більш ніж за 20 років», — сказав високопосадовець міністерства енергетики.
«Сховища сирої нафти досягли максимальної місткості, а залишковий видобуток після значного скорочення використовуватимуть для забезпечення нафтопереробних заводів країни», — сказав посадовець державної компанії Basra Oil Company (BOC), яка керує видобутком і експортними операціями з південних родовищ.
Ормузька протока є одним із ключових у світі транзитних «вузьких місць» для нафти, через яке проходить приблизно п’ята частина світових потоків нафти та скрапленого природного газу.
Читайте також
Експорт члена ОПЕК також різко знизився — у неділю в середньому до близько 800 тис. барелів на добу. За словами джерела, завантажувалися лише два танкери, оскільки судна не можуть вільно рухатися через протоку до південних терміналів Іраку.
Згідно з документом Міністерства нафти Іраку, експорт із південних родовищ у лютому становив 3,334 млн барелів на добу.

Довідка Finance.ua:

  • 4 березня J.P. Morgan оцінювало, що постачання сирої нафти з Іраку та Кувейту буде зупинено протягом кількох днів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою.
  • 6 березня Кувейт почав скорочувати видобуток на деяких нафтових родовищах після того, як у країни закінчилося місце для зберігання нафти, яку не вдається вивезти.
  • 8 березня Кувейтська нафтова корпорація Kuwait Petroleum Corporation почала скорочувати видобуток нафти й оголосила форс-мажор.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems