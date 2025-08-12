В Іраку масштабний блекаут — Finance.ua
В Іраку масштабний блекаут

81
В центральних і південних регіонах Іраку сталося масштабне відключення електроенергії, країна почала поступово відновлюватись.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Як пише Reuters, джерела в міністерстві енергетики Іраку повідомили, що раптове відключення електростанції Хамідія в західній провінції Анбар призвело до збою в мережі електропередачі. Тоді як температура в столиці Багдаді в понеділок досягла 47 градусів.
«Сьогодні вдень стався аварійний відключення електроенергії в лініях електропередачі, що призвело до широкомасштабних відключень у національній електромережі», — заявив в заяві заступник міністра електроенергетики з питань виробництва Мохаммед Нехме.
В уряді додали, що відповідні служби почали поступово відновлювати електропостачання, і протягом найближчих годин воно буде повністю відновлено.
Голова енергетичного комітету парламенту Іраку заявив у своїй заяві, що відключення електроенергії не торкнулося напівавтономного регіону Курдистан.
Багато іракців роками покладалися на приватні генератори для забезпечення електроенергією, оскільки електроенергія, що надавалася урядом, була доступна лише періодично. Деякі інші перейшли на сонячну енергію, щоб покрити свої потреби в електроенергії.
За матеріалами:
Економічна Правда
