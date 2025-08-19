Китай третій місяць поспіль знижує випуск сталі — Finance.ua
Китай третій місяць поспіль знижує випуск сталі

Китай у січні-липні зменшив виплавку сталі на 3,1% порівняно з аналогічним періодом роком раніше — до 594,47 млн тонн, за даними Державного статистичного управління країни.
Це мінімальний обсяг виробництва для цього періоду з 2020 року. Зокрема у липні випуск сталі знизився на 4% в річному вираженні і становив 79,66 млн тонн. Скорочення було зафіксовано за підсумками третього місяця поспіль.
Виробництво чавуну в січні-липні зменшилося на 1,3% - до 505,8 млн тонн. Зокрема минулого місяця випуск становив 70,8 млн тонн, що на 1,4% менше показника за той самий місяць роком раніше
