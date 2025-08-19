Президент розповів про майбутні ролі держав-миротворців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент розповів про майбутні ролі держав-миротворців

60
Президент розповів про майбутні ролі держав-миротворців
Президент розповів про майбутні ролі держав-миротворців
Президент України Володимир Зеленський не чекає, що усі учасники «Коаліції рішучих» надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.
Про це сказав Президент на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі, цитує «Європейська правда»
Зеленський підтвердив, що у рамках його пропозицій про гарантії безпеки для України передбачаються зобов’язання держав, що добровільно увійшли до так званої Коаліції рішучих.
«Ми будемо говорити про 30 країн (учасників коаліції. — Ред.). І ми будемо говорити, хто з цих країн що може реально, по факту запропонувати», — пояснив він. Україна свідома того, що внески цих держав будуть принципово відмінними.
«Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось — буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Хтось не має конституційного права (на надання безпекової допомоги іншим державам. — Ред.) і має можливість фінансувати виробництво (продукції ОПК для сил оборони України)», — зазначив він.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems