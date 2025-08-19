Президент розповів про майбутні ролі держав-миротворців — Finance.ua

Президент розповів про майбутні ролі держав-миротворців
Президент України Володимир Зеленський не чекає, що усі учасники «Коаліції рішучих» надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.
Про це сказав Президент на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі, цитує «Європейська правда»
Зеленський підтвердив, що у рамках його пропозицій про гарантії безпеки для України передбачаються зобов’язання держав, що добровільно увійшли до так званої Коаліції рішучих.
«Ми будемо говорити про 30 країн (учасників коаліції. — Ред.). І ми будемо говорити, хто з цих країн що може реально, по факту запропонувати», — пояснив він. Україна свідома того, що внески цих держав будуть принципово відмінними.
«Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось — буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Хтось не має конституційного права (на надання безпекової допомоги іншим державам. — Ред.) і має можливість фінансувати виробництво (продукції ОПК для сил оборони України)», — зазначив він.
