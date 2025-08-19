Україна продовжує домовлятися з Азербайджаном про нові поставки газу — Finance.ua
укр
Енергетика
37
Україна продовжує домовлятися з Азербайджаном про нові поставки газу
Україна продовжує домовлятися з Азербайджаном про наступні поставки природного газу, а також веде перемовини про його накачування у свої підземні сховища нерезидентами та про видобуток в рамках Українсько-американського фонду відбудови.
Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.
«Ведемо переговори, азербайджанці в цьому зацікавлені», — сказала Гринчук під час спілкування з журналістами в рамках презентації Програми дій уряду в Києві у понеділок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна» з місця події.
Вона допустила, що нові поставки можуть відбутися ще до початку ОЗП: «Якщо встигнемо, новий контракт укладемо, тоді продовжимо».
Ведуться перемовини щодо закачки газу нерезидентами в підземні сховища України та проєктів видобутку в рамках Українсько-американського фонду відбудови.
«Ми працюємо з партнерами, в нас зараз тривають технічні консультації і щодо проєктів з нашими газовими сховищами, щоб збільшувати частку країн-партнерів в їхньому використанні, і щодо проєктів з видобутку в рамках фонду відбудови», — сказала міністерка.
Міністерка зазначила, що Україна зараз «недалеко» від анонсованої урядом цілі накопичити на початок опалювального сезону щонайменше 13,2 млрд куб. м, але розраховує й на більші обсяги газу.
«Може бути більше. Ми на це дуже розраховуємо. Хоча дуже обережні в своїх прогнозах, тому що під час атак на газотранспортну інфраструктуру дійсно було втрачено і великий відсоток видобутку, і постраждало транспортування. Втім, великий відсоток пошкодженого обладнання відновлено. Зараз ми наздоганяємо ті темпи, які втратили за період, коли відновлювали об’єкти «Нафтогазу», — пояснила Гринчук.

Довідка Finance.ua:

  • Наприкінці липня 2025 року Група «Нафтогаз» уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR Energy Ukraine, що входить до групи SOCAR. «Нафтогаз» зазначив, що також уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія- Румунія — український кордон.

За матеріалами:
Finance.ua
