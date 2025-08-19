Україні необхідно імпортувати 4,6 млрд куб. м газу до опалювального сезону — Finance.ua

Україні необхідно імпортувати 4,6 млрд куб. м газу до опалювального сезону Сьогодні 06:32 — Енергетика

Україна до початку опалювального сезону (ОЗП) має накопичити мінімум 13,2 млрд куб. м природного газу, з яких 4,6 млрд куб. м доведеться імпортувати.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає «Інтерфакс-Україна».

«Мета до початку ОЗП — закачати мінімум 13,2 млрд куб м, з яких 4,6 — імпорт. І тут важливо сказати, що в цьому завданні є повна підтримка міжнародних партнерів», — сказала вона під час презентації Програми дій уряду.

«Закачка газу йде за планом, інколи навіть з випередженням. Думаю, що і по газу, і по вугіллю у нас буде достатня кількість запасів для проходження ОЗП», - зазначила міністерка.

Нагадаємо, Норвегія надасть Україні майже $100 млн для закупівлі імпортного газу. Група НАК «Нафтогаз України» використає кошти для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.

Кабінет Міністрів України презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція. Згідно з презентацією проєкту, наразі окреслено основні стратегічні напрямки, визначено обсяг бюджету фінансування та план дій.

