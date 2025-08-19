Україні необхідно імпортувати 4,6 млрд куб. м газу до опалювального сезону — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україні необхідно імпортувати 4,6 млрд куб. м газу до опалювального сезону

Енергетика
16
Україні необхідно імпортувати 4,6 млрд куб. м газу до опалювального сезону
Україні необхідно імпортувати 4,6 млрд куб. м газу до опалювального сезону
Україна до початку опалювального сезону (ОЗП) має накопичити мінімум 13,2 млрд куб. м природного газу, з яких 4,6 млрд куб. м доведеться імпортувати.
Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає «Інтерфакс-Україна».
«Мета до початку ОЗП — закачати мінімум 13,2 млрд куб м, з яких 4,6 — імпорт. І тут важливо сказати, що в цьому завданні є повна підтримка міжнародних партнерів», — сказала вона під час презентації Програми дій уряду.
«Закачка газу йде за планом, інколи навіть з випередженням. Думаю, що і по газу, і по вугіллю у нас буде достатня кількість запасів для проходження ОЗП», - зазначила міністерка.
Читайте також
Нагадаємо, Норвегія надасть Україні майже $100 млн для закупівлі імпортного газу. Група НАК «Нафтогаз України» використає кошти для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.
Кабінет Міністрів України презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція. Згідно з презентацією проєкту, наразі окреслено основні стратегічні напрямки, визначено обсяг бюджету фінансування та план дій.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems