СБУ викрила схему крадіжки газу з ГТС на 251 мільйон гривень — Finance.ua

СБУ викрила схему крадіжки газу з ГТС на 251 мільйон гривень

В Україні викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи (ГТС) України. З лютого по червень 2023 року фігуранти вкрали державного газу на суму понад 251 мільйон гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Хто стоїть за схемою

До організації оборудки причетний колишній очільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства.

Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала «блакитне» паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат.

Як працювала схема

На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Утім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної «труби» ГТС.

Щоб виправдати злочин, ділки прикривались «винятковими обставинами» та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою.

У такий спосіб учасники оборудки незаконно «викачали» з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу.

Обшуки та підозри

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп’ютерну техніку із доказами «схеми».

Наразі правоохоронці повідомили колишньому керівнику приватної компанії про підозру за ч. 2 ст. 364−1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки).

Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

